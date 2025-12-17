アヤックスへの加入が決まった日本代表DF冨安健洋が、新天地での意気込みを語った。16日、オランダメディア『Voetbal International』が『アヤックスTV』のインタビュー内容を伝えている。

今年7月にアーセナルと双方合意の上での契約解除が発表され、現在に至るまで無所属の状態が続いていた冨安。今月に入りアヤックス加入の可能性が浮上すると、順調に交渉は進展し、16日に同クラブへの加入が正式発表された。契約期間は2026年6月30日までの半年間となっており、背番号は「32」を着用する。

インタビューに応じた冨安は、「アヤックスと話をしたとき、クラブが自分を信じてくれていると感じました。それがアヤックスを選んだ理由です」と加入に至った理由を説明。「クラブの状況は理解しています」と先月に指揮官交代を行うなど不振に陥るアヤックの現状に触れつつ、「若い選手が多く今は厳しい状況ですが、それでもまだ優勝のチャンスはあると思っています」と見解を述べた。

現在エールディヴィジで3位につけるアヤックスは、首位を走るPSVと14ポイント差。逆転でのリーグ優勝が実現した場合は、冨安にとってキャリア初の主要タイトルとなる。同選手は、「アヤックスで何かを勝ち取りたいです。これまで一度もタイトルを獲ったことがないので、そろそろその時が来たと思う。アヤックスで何かを勝てたら完璧ですね」とタイトルへの野望を燃やしている。

また、日本代表でも共闘し、アヤックスでも同僚となるDF板倉滉について、「彼は僕にとって兄のような存在です」とコメント。「親友の1人が近くにいるのはいつも嬉しいこと。16歳の頃から一緒にプレーしています。彼は僕のことをよく理解していて、ピッチ上で何をすべきかも分かっている」と強い信頼関係を強調した。

さらに、「周囲の人たちがいなければ、今ここには立っていなかったと思います。でも決して諦めず、努力を続けてきました。今は新たなスタートを切ったような気持ちです」と感謝を口に。一方、実戦復帰までは依然として時間を要すると認めつつ、ウィンターブレイク明けにプレー可能か問われると、「できると思います」と力強く語った。

