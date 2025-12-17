元SKE48の須田亜香里が、きょう17日(21:00～)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『上田と女が吠える夜』2時間SPに出演する。

須田亜香里

須田は、結婚を夢見る女のパートに登場。アイドルを卒業してから結婚願望が増幅したというが、「卒業して3年もたつのに、浮いた話が1個もない。ファンの人が、まだ誰のモノにもなってない私を見てうれしそうなんですよ。“まだ俺のモノ”みたいに思ってくれてるのがムカつくので結婚したい。あと1年でダメだったら結婚は諦めようというぐらいの覚悟で生きてます」と宣言する。

そんな須田に、カリスマ婚活コーディネーターの荒木直美さんから「典型的なこじらせ型」「焦りが透けて見える」とダメ出しを食らう須田。それでも、理想の相手は「年収2000万ある人」と豪語するが、相手の年収を探るために須田がしていることとは…。

このパートにはSPゲストにウエンツ瑛士を迎え、他にも稲田美紀(紅しょうが)、大久保佳代子、皆藤愛子、クリスタル・ケイ、高橋成美、新山千春、ファーストサマーウイカ、若槻千夏が出演する。