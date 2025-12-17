東京都交通局と京浜急行電鉄は12月23日、全ての駅において、クレジットカード等のタッチ決済による乗車サービスを開始する。

本サービスは、都営地下鉄と京急電鉄が連携して、2024年12月から実証実験として一部駅にて実施してきた。羽田空港を利用するインバウンド客など、多くの利用者のさらなる利便性向上を図るため、全ての駅での利用を開始する。

京急電鉄では、本サービスを京急グループ第20次総合経営計画における重点事業展開「日本の玄関口・羽田空港のポテンシャル最大化・活用」を具体化する施策と位置づけ、インバウンド客の利便性向上およびキャッシュレス需要拡大に伴うサービス向上に繋げるための施策として実施する。東京都交通局においても、経営計画2025に掲げる「移動を軸にした多彩な価値の提供」の取組として、キャッシュレス化の促進や、交通系ICカードを保有していない外国人旅行者など、誰もが利用しやすい都営地下鉄の実現を目指し、本施策を推進する。

タッチ決済による乗車サービスの利用可能駅が拡大

サービス開始は2025年12月23日の始発からとなる。都営地下鉄および京急線の全ての駅において、タッチ決済対応のカード(クレジット・デビット・プリペイド)や、同カードが設定されたスマートフォン等を、自動改札機に新たに設置する専用リーダにタッチすることで、そのまま改札を通過し乗車できるようになる。対応する決済ブランドはVisa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯となる。

また、東京都交通局と京急電鉄は、本年10月に他の関東の鉄道事業者等とともに、クレジットカード等のタッチ決済による乗車サービスについて、鉄道事業者11社局間を相互に乗り継ぐ利用の開始に向けた共同事業協定を締結しており、2026年春以降の相互利用開始を目指している。