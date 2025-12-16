「計算された投資となる」ドジャース、元所属選手巡る大型トレード案が浮…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、球界屈指のクローザーであるエドウィン・ディアス投手の獲得に成功した。一方、野手はここまで目立った補強はないが、元所属選手を大型トレードで呼び戻す案が浮上しているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

獲得候補に挙がっているのは、2015～2021年にドジャースでプレーした経験を持つコーリー・シーガー内野手（テキサス・レンジャーズ）。今季は102試合、打率.271、21本塁打、50打点といった数字を残している。

同メディアは「ドジャースは球団が育て上げた最高クラスの才能の一人であるシーガーを、大型トレードによって呼び戻すチャンスを手にしている。彼は2031年までレンジャーズとの契約下にあるものの、実績のあるメジャーリーガー1人と、エリート級のプロスペクト2人を含む戦略的なパッケージであれば放出を決断させる可能性がある」としつつ、ドジャースがアンディ・パヘス外野手、ホスエ・デポーラ外野手、エミール・モラレス内野手の3名と引き換えにシーガーを得るトレードを提案。

続けて、「レンジャーズにとってこの提案は、再建のタイムラインを前倒しするものとなる。組織としては柔軟性を高めつつ、マイナーの基盤強化にもつながる。一方、ドジャースにとっては、球団全体の層の厚さや将来の競争力を大きく損なうことなく、優勝争いの期間に照準を合わせた計算された投資となる」と記している。

