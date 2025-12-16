プロ野球の世界では、選手が自ら所属球団を離れ、新天地を探すケースも見られる。来季の所属先が未定になるだけに、リスクも大きい決断とも言えるが、環境を変えて活躍したいという想いの現れだろう。そこで今回は、自ら自由契約を申し出たことがある選手を取り上げたい。［1/6ページ］

オコエ瑠偉

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／100kg

・生年月日：1997年7月21日

・経歴：関東第一高

・ドラフト：2015年ドラフト1位（楽天）

まさかの電撃退団を発表したオコエ瑠偉。移籍先を模索中だ。

関東第一高から2015年ドラフト1位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。高卒1年目から積極的に起用されると、翌2017年は41試合の出場ながら打率.300を記録。将来の中心選手として期待されていた。

しかし、その後は殻を破り切れないシーズンが続き、レギュラー争いから脱落。2022年、初めて開催された現役ドラフトにより、読売ジャイアンツへの移籍が発表された。

巨人では移籍2年目の2024年に自己最多の68試合に出場すると、今季も61試合出場で打率.246の成績。来季も戦力として計算されていた、

しかし、今オフに球団との協議の上、退団を発表。まさかの形に大きな話題が集まった。

新天地は国内か、あるいは海外か、去就が注目されている。

中田翔

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／107kg

・生年月日：1989年4月22日

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2007年高校生ドラフト1巡目（日本ハム）

自ら複数年契約を破棄した中田翔は、出場機会を求めて中日ドラゴンズに移籍した。

大阪桐蔭高から2007年高校生ドラフト1巡目で北海道日本ハムファイターズに入団。2011年に初の2桁本塁打をマークすると、以降は主砲として打線を牽引する活躍を見せた。

2014年、2016年に打点王のタイトルを獲得。球界屈指のスラッガーに成長した中、2021年に自身の不祥事がきっかけとなり、無償トレードで読売ジャイアンツに移籍した。

移籍2年目に復活を遂げ、24本塁打を記録。2023年も序盤はスタメン出場を果たしていたが、岡本和真の一塁コンバートにより、出場機会が減少していた。

複数年契約中ではあったが、オプトアウトの権利を行使し、2023年オフに自由契約を選択。新たな挑戦を求め、中日ドラゴンズに移籍した。

ただ、腰痛の影響で苦しいシーズンが続き、今季限りでユニフォームを脱いだ。

新井貴浩

・投打：右投右打

・身長／体重：189cm／102kg

・生年月日：1977年1月30日

・経歴：広島工 - 駒沢大

・ドラフト：1998年ドラフト6位（広島）

FA移籍から8年後、自由契約によって古巣に復帰したのが、新井貴浩だ。

1998年ドラフト6位で広島東洋カープに入団すると、入団2年目の2000年に92試合の出場で打率.245（規定未満）ながら16本塁打を記録。

その後はクリーンアップの一角を担い、2005年には打率.305、43本塁打、94打点をマークし、本塁打王に輝いた。

2007年オフには国内FA権を行使し、阪神タイガースに移籍。2011年には打点王（93打点）を獲得するなど活躍を続けた。

しかし、2014年はマウロ・ゴメスの加入もあって94試合出場、打率.244、3本塁打、31打点に終わった新井。同年オフに自由契約を選択した。

去就に注目が集まった中、古巣・広島への復帰が決定。2016年には打率.300、19本塁打、101打点をマークし、リーグ優勝の立役者に。自身はシーズンMVPに選出されるなど、見事な復活劇を見せた。

中島宏之

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／90kg

・生年月日：1982年7月31日

・経歴：伊丹北高

・ドラフト：2000年ドラフト5位（西武）

NPB4球団でプレーした中島宏之。オリックス・バファローズ退団時、自由契約を選択した経緯がある。

伊丹北高から2000年ドラフト5位で西武ライオンズに入団すると、高卒4年目の2004年にレギュラーを獲得。

2008年には打率.331、21本塁打、81打点、出塁率.410をマークし、最高出塁率のタイトルを戴冠。リーグ優勝・日本一の原動力となった。

2012年までプレーしたのち、MLBに挑戦。しかし、メジャー昇格は叶わずにNPB復帰を決断し、2015年からはオリックスでのプレーを選んだ。

移籍3年目の2017年には規定打席に到達すると、打率.285と一定の働きを見せた中島。ただ、翌年は出場機会を減らすと、契約がまとまらず、自由契約を申し出た。

その後、読売ジャイアンツと契約を締結。2020年は100試合出場で打率.297（規定未満）を記録したが、翌年以降はスタメン出場が減少。

2024年は中日ドラゴンズでプレーしたが、15試合出場で打率.000（13打数0安打）と結果を残せず、オフに戦力外通告を受けた。

嶋基宏

・投打：右投右打

・身長／体重：179cm／84kg

・生年月日：1984年12月13日

・経歴：中京大中京高 - 国学院大

・ドラフト：2006年大学生・社会人ドラフト3巡目（楽天）

東北楽天ゴールデンイーグルスの正捕手として活躍した嶋基宏も、現役晩年に自由契約を申し出た。

国学院大から2006年大学生・社会人ドラフト3巡目で楽天に入団し、ルーキーイヤーから積極的に起用された、徐々に成績を伸ばした。

2010年には打率.315をマークし、ベストナインとゴールデングラブ賞をW受賞。2013年にはリーグ優勝と日本一を成し遂げ、球界を代表するキャッチャーとなった。

ただ、腰痛の影響で苦しんだ2019年、入団後最少となる57試合の出場に終わると、自由契約を決断。出場機会を求め、新天地でのプレーを選択した。

その後、東京ヤクルトスワローズへの移籍が決定。しかし、ヤクルトでも出場機会の増加はかなわなかった。

2022年はコーチ兼任となり、同年限りで現役引退。16年間のプロ野球生活に幕を下ろした。

田中将大

・投打：右投右打

・身長／体重：188cm／97kg

・生年月日：1988年11月1日

・経歴：駒大苫小牧高

・ドラフト：2006年高校生ドラフト1巡目（楽天）

日米通算200勝を達成した田中将大。昨オフに自由契約を申し出て、読売ジャイアンツへの移籍が決まった。

2006年高校生ドラフト1巡目で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団すると、高卒1年目から先発ローテーションの一角として活躍。

2013年には24勝0敗、防御率1.27と驚異的な数字を残し、球団史上初のリーグ優勝・日本一の立役者となった。

翌2014年からはMLBに活躍の場を移し、ニューヨーク・ヤンキースでプレー。7シーズ年間で6度の2桁勝利を達成。

2021年からは古巣・楽天への復帰を決断。しかし、復帰後は物足りない数字が並び、昨季は一軍登板も1試合のみ。昨オフは契約交渉が難航したことで、自由契約となった。

その後、巨人への移籍が決定。新天地では苦しみながらも日米通算200勝の偉業を成し遂げた。

しかし、期待通りの結果とは程遠いだけに、来季は勝負の1年となるだろう。

【了】