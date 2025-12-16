大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは来季のワールドシリーズ3連覇に向けて、今オフも積極的な補強に動くようだ。守護神のエドウィン・ディアス投手に続き、先発としてタリク・スクバル投手の獲得も噂されている。米メディア『ドジャース・ネイション』のパトリック・ウォーレン記者が言及した。

デトロイト・タイガースは、2度のサイ・ヤング賞に輝いたスクバルと契約延長に向けた進展が見られず、トレードで放出する可能性がある。

[sp_ad]

スクバルの契約は2026年シーズン終了後に満了予定であり、タイガースがその後も彼を保持する意思がない場合、今の段階で放出することで莫大な見返りを得られるだろう。

ドジャースはすでに大谷翔平選手ら豪華な先発ローテーションを擁しているが、補強には全力を注ぐ球団のため、スクバルの獲得にも動くと予想される。

もしスクバル獲得となれば、エメ・シーハン投手のような主力級の選手を複数人放出することになるのは避けられない。

注目の集まるスクバルの動向についてウォーレン氏は「先発陣の層の厚さはドジャースが簡単には手放せない資産だが、数人を放出することで彼を獲得できるなら、アンドリュー・フリードマン編成本部長率いるフロントは、その提案を断るのが難しいかもしれない」と言及した。

【関連記事】

【了】