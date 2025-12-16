◆ 岩本氏「しなきゃいけないくらいの感覚」解説陣9名の回答は…

ソフトバンクとデッドヒートを繰り広げるも、リーグ優勝を逃した日本ハム。16日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース年末大反省会SP』では、来季の王座奪還について解説陣9名の予想が繰り広げられた。

6名が優勝、3名が優勝ではないと回答。岩本勉氏が「しなきゃいけないくらいの感覚ですよね」と述べるも、田尾安志氏は「今年ソフトバンクがつまずいて、そこから這い上がっている。予定していたレギュラー陣が揃ったということがほとんどない中で30以上貯金ができている。その力のあるチームに勝てるかと考えたときにどうしても…」と優勝の難しさを語った。

さらに達川光男氏が「新庄監督が、来年はレギュラーを固定して戦ってみるというようなことを言われたが、今年は適材適所で、調子の良い選手を上手く使っていた。新庄監督は一回言い出すと変えないタイプなので、どのくらい我慢できるか」と来季の采配に注目すると、館山昌平氏は「エスコンフィールドでの野球に各球団慣れてきて、そろそろマークしてくるのではないか。そんなにうまく今年のように完投は増えないのではないかと思う」と指摘した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』