アイナ・ジ・エンド、スペインのフェス「マンガ・バルセロナ」で感じたこと「自分たちの国のことをめっちゃ誇りに思っていい」

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。12月13日（土）の放送は、番組初の公開生放送でお届け！ 一足早いクリスマスパーティーも兼ねて、リスナーからのメッセージに応えていきました。アイナ：なんとこの番組、今日は初の公開生放送です。生放送イン渋谷、一足早いクリスマスパーティー！ イェーイ！ みんなありがとう。いつものTOKYO FMのスタジオではなく、ここ渋谷から生放送でお届けしております。目の前にはなんと50人の「ほな、また」リスナーが参加してくれております。忘年会みたいなね、そんな時間になったらいいなと思っております。今日はクリスマスパーティーなので、皆さんにクリスマスプレゼントを用意しました。そして「ほな、また」に届いているメッセージを時間の限り紹介。メッセージを紹介された方には「ほな、また」オリジナルポストカードをプレゼントします。この写真がね、「ほな、また」レギュラーが決まったときの喜んでいる写真なので、季節関係なく多幸感があっていいんじゃないかなと思っております。＜リスナ―からのメッセージ 東京都 39歳 女性 ラジオネーム・えみこお姉ちゃん＞アイナちゃん、こんにちは。今、私はバルセロナに来ています。ずっと行けずにいた新婚旅行という名目で、アイナちゃんのライブとサッカー観戦をしに来ました。アイナちゃんのライブがなかったら、きっとバルセロナに来るきっかけもなかったと思います。そしてゲームをするほどハマったサッカーを、ついに本場のスタジアムで観戦できました。ここまで連れてきてくれたアイナちゃんに、心から感謝しています。幸せをありがとう！アイナ：おお、えみこお姉ちゃん。まずは結婚おめでとう！ すごいね、新婚旅行でバルセロナに行ったと。旦那かっけえぇ。いいなあ。私が連れてきたというよりは、えみこお姉ちゃんの普段の行いが良くて、いい旦那さんと一緒に好きだったサッカーを見に行けたっていう、あなたが立派なだけです。そんなえみこお姉ちゃんに、クリスマスプレゼント、ポストカードをプレゼントします。おめでとう！改めて、私は最近スペインのバルセロナにライブをしに2日間行ってきました。「MANGA BARCELONA（マンガ・バルセロナ）」というフェスで、昨年は4日間で16万人も動員するような大きいフェスなんですけど、ここにいる人でバルセロナに一緒に行ってくれた人はいる？ 7人もいる！ イェーイ、ありがとうね。やっぱり日本の文化、アニメ、漫画が、いかに愛されているかっていうのを目の当たりにしました。だから、自分たちの国のことをめっちゃ誇りに思っていいよ。なんかめっちゃ愛されていたから、鬼滅の刃、ダンダダン、呪術廻戦、ポケモン、ワンピース、みんなコスプレしていて、日本語で「可愛い」「こんにちは」とかってすごく理解してくれているのね。だから本当に幸せな時間でした。また行きたいなと思います。グラシアス、ありがとう。＜リスナーからのメッセージ 鹿児島県 16歳 男性 ラジオネーム・アイナで人生エンド＞実は今日で彼女と付き合ってから13ヶ月目なんですけど、そろそろクリスマスも近づいてきて、一緒にデートしたいなと思っています。そのときにプレゼントを渡したいんですけど、アイナさんだったらどんなプレゼントをもらったら嬉しいですか？ ちなみに去年のクリスマスにはマフラーをあげました。アイナ：うーん、可愛い。13ヶ月ってあんま聞いたことのない数え方してはるね。1年と1ヶ月ってことね。高校2年生かな？ 高2で彼女にプレゼントを渡すねんて！ 高校生のときにプレゼントもらったことある？ ないよね、私はないんですよ。だからまずもらったっていうだけで、人生の宝物ですよね。ぶっちゃけ何をプレゼントされても嬉しいと思う。私だったら、今はスノードームが欲しい（笑）。この前のバルセロナからの帰りの飛行機で、トランジットでフィンランドに寄ったんですけど、フィンランドはサンタさんのグッズが多くて、やっぱり北欧だけあって、冬がすごく良い感じというか。そのスノードームがめちゃくちゃたくさんあって全部可愛かったんだけど、飛行機の移動中に割れるのが怖くて買って帰れなかったので、今スノードームが猛烈に欲しいです。やっぱさ、今欲しいものをあげたらいいんじゃない？ ってことで人生エンドくんにもポストカードをプレゼントします。おめでとう！＜リスナーからのメッセージ 東京都 41歳 男性 ラジオネーム・エノン＞アイナさん、こんにちは。年の瀬になり2025年を総括するようなインタビューが増えたかと思います。そこで、アイナさんにとって「好きな食べ物2025」は、何だったのでしょうか？ 最近読んだ雑誌でこの質問があって、意外と食べ物で年を振り返ることってなかなかないかなと思い、聞いてみました。自分は麻婆豆腐です。アイナ：麻婆豆腐、いいなあ。この前、リハ終わりに西田修大っていうギタリストが「今日帰ったら麻婆豆腐を作る」とか言っていて「え？ 麻婆豆腐って家で作れんの？」ってなったんですよ。だからちょっと気になっています。家で麻婆豆腐、なんか作ってみたいなって。私にとっての「好きな食べ物2025」は、サムギョプサル！ これはハマりました。罪悪感がないんですよ。お肉を食べていても野菜（サンチュやエゴマの葉）で巻くので、普通に野菜を食べているみたいな感覚になるから「あの野菜があればいけるっしょ」みたいな気持ちになって最高だよね。罪悪感のない食べ物にハマっていた気がします。アイナ：今回の公開生放送という形は初めてやったけど、こうやって直接ファンと対面で喋る時間ってなかなかないじゃないですか。（ステージのライトの下ではなくて）素明かりで人肌を感じながらお話しできたことが、私にとってはすごく稀有な時間となりました。改めまして聴いてくれてありがとうございます。そして、12月20日の土曜日は、東京ガーデンシアターでワンマンライブ「nukariari」を開催いたします。来れない人も配信がありますので、配信でぜひ応援してください。来てくれる人は、ライブを一緒に作ってくれたら嬉しいです。最後にみんなで「せーの、ほな、また！」。＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜18：00～18：30パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm