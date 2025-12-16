NiziUの新境地！ ユニット曲「Too Much」の“強気すぎる”世界観にメンバー自身も「ヤバい」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。12月9日（火）の放送では、ニューアルバム『New Emotion』に収録されている「Too Much」の攻めた歌詞に言及していきました。

――「Too Much」のヤバい歌詞とは

NINA：今夜はNINAと！

RIO：RIOと！

MAYA：MAYAの3人、ということは!?

全員：Too Muchです〜！

NINA：これでみんな気付いたとは思うんですけど、今日から3日間の「NiziU LOCKS!」では、先日リリースされた3rdアルバム『New Emotion』に収録されたユニット曲について話していこうと思います！

ということで、今日はRIO、MAYA、そして私、NINAが担当した「Too Much」について話していこうと思うんですけど、この曲、ヤバいんですよ！

NINA：テーマ的にはちょっとクールで、結構大人で強い女性を描いた楽曲なんですけど、ちょっと歌詞が……MAYAさん、ちょっとお願いしますよ（笑）。

MAYA：ほぼ英語がメイン（の歌詞）で、NINAがたくさん考えてくれたんですけども、この時々入ってくる日本語が強気すぎない？

NINA：「従うままに」（笑）。

RIO：「冷ましなさいよ」ですって。

MAYA：すごい攻めているよね。

NINA：日本語だけ聞いたら、これ「ホラーの曲なのか？」っていう感じになるかと。

MAYA：今回何回言ったんやろ？ ライブのMCで「翻訳してみてください！」って皆さんに言ったんですけど、アルバムリリースされて、その日の夜ぐらいに「翻訳したよ」ってポストをめっちゃ見て、「ちゃんと翻訳してくれている！ 嬉しい！」と思って。そうしたら案の定「ヤバい」って言ってくれているから。

RIO：だから翻訳をしてって言った意味が、きっとWithUの皆さんも分かってくれたと。

MAYA：ざっくりと、今分からないっていう方に説明すると、この曲は「私を欲しがることは出来ても、私があなたを好きになることはない」っていう。

RIO：「あなたじゃないよ」っていう。

MAYA：「あなたが欲しがっても、私は行かないよ」みたいな。

RIO：基本的に英語はNINAがメインでやってくれて、日本語を当てはめられそうな部分をMAYAとRIOで考えて、「ここの意味は合ってる？」って連絡を取りながら作詞をしました。

NINA：私、日本語をあまり考えられないので。

RIO：本当にNINAがいてくれたおかげで、これだけ素敵な感じになったと思うから。

MAYA：すごかったよね。「ちょっと私たちヘアメイクをしていて……」って言ったら、ヘアメイク時間に歌詞がボンって送られてきて。

RIO：「とりあえず出来たよ！」って。かっこよ！

NINA：そこに、素晴らしい日本語を挟んでくれるお姉さんたちがもっとカッコよかったです。

MAYA：ナイスタッグだったね。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info