鞘師里保「誇張なしで一晩中観ていました」憧れのダンサー・菅原小春と初対談！「“生きる力”を観せていただいているような」

鞘師里保がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:25）。

12月のマンスリーゲストは、ダンサーの菅原小春（すがわら・こはる）さんです。6日（土）の放送では、土曜日の朝のルーティーンなどについて語っていただきました。

1992年生まれの菅原さん。5歳からダンスを始め、2010年にロサンゼルスへ渡り、独自のダンススタイルを確立。世界的歌姫で女優のリアーナのダンサーを務めたほか、韓国のガールズグループ・少女時代や2NE1などの振り付けを手がけ、国内外で活躍しています。また、米津玄師さんが手がけたFoorinの楽曲「パプリカ」の振り付けを担当。2019年のNHK大河ドラマ「いだてん～東京オリムピック噺～」には俳優として出演するなど、ジャンルを超えて幅広く活動しています。

＊

鞘師：今回のゲストは、菅原小春さんです。

菅原：菅原小春です。よろしくお願いします。

鞘師：あの、菅原さんのこと大好きで。ずっとお会いしたかったです。

菅原：ありがとうございます。

鞘師：私、10年ぐらい前にアメリカに留学していたんですけど、そのときにずっと「URBAN DANCE CAMP（アーバン ダンス キャンプ）」（※世界各国のトップダンサーが集う、世界最高のストリート・ダンス・ワークショップ）で、菅原さんが踊られている映像を、誇張なしで一晩中観ていて。

菅原：嬉しいです。（YouTubeの）再生回数（アップ）に貢献してくれている方だ（笑）。

鞘師：多分、本当にかなり、貢献という言い方あれなんですけど、反映されていると思います（笑）。菅原さんのダンスは、ダンスというジャンルですけど、本当に“生きる力”みたいなものをいつも観せていただいているような。

菅原：壮大！

鞘師：でも、みなさん菅原さんのダンスを観てもらったら、そういうことだなってすごく感じていただけると思うので、みなさんにもあらためて観ていただきたいなと思います。そんな菅原さんに、贅沢な話ですけど、3週に渡ってお話を伺っていきたいと思います。

菅原：よろしくお願いいたします。

鞘師：この番組は土曜日の朝9時30分から放送している番組なのですが、菅原さんは土曜日の朝とか、どう過ごされていますか？

菅原：朝が好きです。「パクチー」という名前の犬がいるのですが、パクチーと大体2時間ぐらい散歩して、コーヒーを飲んで、散歩して、トレーニングして……を午前中にガッツリやります。

鞘師：大体、土曜の午前中に何をするか決まっているんですね。

菅原：そうですね。あとやっぱり、朝日（が好きです）。誰も吸っていない空気を一番最初に吸うのがめちゃくちゃ好きです。

鞘師：一番最初に！

菅原：（鞘師さんは朝型と夜型）どちらですか？

鞘師：私は、本当は朝すごい早く起きたいタイプなんですけど、なかなかゆっくり寝てしまい……（笑）。

菅原：あら。何時まで寝るんですか？

鞘師：いくらでも寝ていいよって言われたら、11時半ぐらいまで寝ちゃいます（笑）。

菅原：ちゃんとしっかり寝るタイプですね。

鞘師：ロングスリーパーなんです。

菅原：いいことですよね。私もたくさん寝ます。朝（きちんと）起きたいから、夕日と一緒に沈んで、太陽と一緒に起きるのがベストですね。

鞘師：本当にもう地と繋がっているような理想的な暮らしです。

＊

菅原さんが出演するNAPPOS PRODUCE（ナッポス プロデュース）舞台「oasis」は、2026年3月14日(土)から東京・サンシャイン劇場にて上演されます。詳細は公式Webサイトをご確認ください。

音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」

番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス

放送日時：毎週土曜9:30～9:25

パーソナリティ：鞘師里保

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/