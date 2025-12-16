茅島みずき、同郷の有名俳優とドラマで姉妹役「地元の友達や家族がすごく喜んでくれた」

ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』(毎週水曜22:00〜 全6話)の大ヒット御礼トークショーが16日、神奈川で開催され、柴咲コウ、川口春奈、茅島みずき、鈴木保奈美が登壇した。

茅島みずき

同郷の川口春奈と姉妹役

――明かされていなかった茅島さんの役柄が、ついに発表となりました。川口さん演じる奏の妹役ということでしたが、反響はいかがですか?

茅島:春奈ちゃんとは地元が一緒だったので、地元の友達や家族がすごく喜んでくれたのですが、今回演じた役は苦しいシーンも多くて……。でも、自分もこの業界を目指して上京したので、感情が似てる部分もあって、より役に寄り添いながら演じることができました。

――ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。

茅島:4話までも怒涛の展開でしたが、5、6話はそれぞれの役の心情がよりぐるぐるうごめいて、いろんな展開がまた起こっていくので、ぜひ楽しみにしていてください。私も(鈴木保奈美さんが言っていた)ラストシーン大好きです!

