茅島みずき、同郷の有名俳優とドラマで姉妹役「地元の友達や家族がすごく喜んでくれた」

ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』(毎週水曜22:00〜 全6話)の大ヒット御礼トークショーが16日、神奈川で開催され、柴咲コウ、川口春奈、茅島みずき、鈴木保奈美が登壇した。
同郷の川口春奈と姉妹役
――明かされていなかった茅島さんの役柄が、ついに発表となりました。川口さん演じる奏の妹役ということでしたが、反響はいかがですか?
茅島:春奈ちゃんとは地元が一緒だったので、地元の友達や家族がすごく喜んでくれたのですが、今回演じた役は苦しいシーンも多くて……。でも、自分もこの業界を目指して上京したので、感情が似てる部分もあって、より役に寄り添いながら演じることができました。
――ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。
茅島:4話までも怒涛の展開でしたが、5、6話はそれぞれの役の心情がよりぐるぐるうごめいて、いろんな展開がまた起こっていくので、ぜひ楽しみにしていてください。私も(鈴木保奈美さんが言っていた)ラストシーン大好きです!
大手事務所から独立して4年、看板俳優・藤原玖生(浅香航大)を悲願の地上波ドラマ主演にこぎつけた事務所“Rafale”の代表・井岡咲(柴咲コウ)。そんな矢先、井岡の耳に飛び込んできたのは、藤原の「“不倫スキャンダル”が掲載される」という週刊誌からの告知であった。記事の執筆者は平田奏(川口春奈)。数多の芸能人のスキャンダルを白日の下に晒してきたあの週刊文潮の記者である。記事発売まで、あと72時間。スキャンダルの掲載を巡り、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。そして、スキャンダルの裏側に隠された新事実は、彼らをより芸能界の深い闇へと引き摺り込んでいく――。