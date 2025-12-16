16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース年末大反省会SP』にVTR出演した谷繁元信氏と同番組にスタジオ出演した高木豊氏が、DeNAについて言及した。

球団OBの谷繁氏は今季のDeNAについて「何かが足らなかったから優勝できなかったと思うので、足りなかったところというと競った試合の勝率が良いところもあれば、悪い時もあった。悪い時も多かったという気がします」と指摘し、「例えば、1点の取り方とかね。打線がいいので点数が入るんですけど、この1点をなんとか凌いでいけば、もしかしたら勝ちにつながったんじゃないかという失点。そういうところの積み重ねが少し足らなかったので優勝に届かなかったのかなと思います」と分析した。

同じく球団OBの高木氏は今季限りで退任した三浦大輔監督の5年間について「もっとできたなという感じがしますよね」とキッパリ。「戦力的には整っているし、三浦監督も一生懸命やったんでしょうけど、いかんせん毎年二遊間が変わることもありましたし、皆さんもおっしゃっていましたけど、一言で言うと野球が雑ですよね。勿体無くて仕方がない。見ていてイライラしますもん。ストレス溜まりますから。前進守備をとるのか、後ろに守るのか、そこを1つとってもそこは違うんじゃないかというのがありましたし、僕がイライラしてもいけないんですけどね」と苦言を呈した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』