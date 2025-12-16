「興味を示している」ドジャース、放出投手にレッドソックスが接触！？　…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、主力リリーフのエバン・フィリップス投手をノンテンダーにした。再契約を狙っていると予想する報道もある中、ボストン・レッドソックスが獲得の動きを見せているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

今季のフィリップスは7登板で防御率0.00と活躍していた中、5月上旬に右前腕の違和感を訴え故障者リスト（IL）入り。その後、6月に右肘のトミージョン手術を受けシーズン終了となり、来季も長期欠場が見込まれている。

同メディアは「ボストングローブ紙のティム・ヒーリー記者によると、レッドソックスは彼の獲得に興味を示しているという」としつつ、「レッドソックスはフィリップスに問い合わせを行った。ドジャースからノンテンダーとなった彼は、新たな契約の締結を1月（マウンドから投球を再開する時期）か、あるいは7月（実戦復帰が見込まれる時期）前後まで遅らせる考えだ。健康状態と実力を取り戻し、来オフのフリーエージェント（FA）市場でより大きなチャンスを掴むために1年契約を求めている」という同記者の見解を紹介。

続けて、「ドジャースは依然として彼の再契約に興味を持っている。彼を残留させ、エドウィン・ディアス投手によって既に大きな強化を受けているリリーフ陣をさらに強化したいと願っている」と記している。

