お金のこと、難しいですよね。老後の不安からますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとした疑問に専門家が回答します。

今回は、お金をかけない老後生活の楽しみ方について専門家が回答します。

◆Q：定年後、お金をかけないで楽しく過ごすためには？

「定年後、暇な時間が増えるでしょうが、できるだけお金をかけないで毎日を楽しく過ごす方法はありますでしょうか？」（60代）

◆A：暮らしそのものを楽しんでみましょう

老後の生活を楽しむには、心身ともに健康であることが大事で、そのためには、ストレスなくゆったりと過ごすことが大切ですね。現役時代よりも収入は減ってしまう人が多いので、あまりお金をかけずに楽しく暮らせると金銭面でも安定した老後となります。

まずは快適な生活を心がけ、暮らしそのものを楽しむことはいかがでしょうか。現役時代に時間をかけて楽しむことができなかった、家事や料理などを楽しんでみてください。

体にいい食材の使い方や調理法、節約レシピを調べたり、考えだしたりすることや、そば打ち、手作り味噌やパン作りをするのもいいと思います。

発酵食品として注目される健康食品である「ぬか漬け」にもチャレンジするのはいかがでしょうか。旬な野菜で試すと、日本ならではの季節感も楽しめます。料理は調べたり考えたり、体も動かしますので健康寿命を延ばすことにつながります。

老後生活の趣味や生きがいをつくるために、外にも目を向けていろいろな活動を行ってみましょう。芸術や音楽に触れ楽器で、好きな曲を練習してみるのもオススメです。書道も心が安定すると聞いたことがあります。

文化・芸術は独学もできますが、地元の公民館やカルチャーセンターなどで、安価で学べる場合もあります。

ラジオ体操は、安価で参加ができ、全身運動には最適。友達ができるというメリットがあるようですので、地元で開催していないか、探してみては？ 地元のコミュニティなどへ参加して、人との関わりをもつことで、老後の暮らしがより楽しいものになるでしょう。

老後に節約生活を目指すのであれば、花や野菜を育てることは、心が癒やされるのと同時に、実益にもなると思います。収穫したものを食べたり、人にプレゼントができるからです。

また、最近では、スマートフォンのアプリで、歩いた歩数でポイントが貯まるものもあります。ポイント還元率は少ないかもしれませんが、ウォーキングをすることで老化防止にもつながるので、一石二鳥といえるのではないでしょうか。

監修・文／深川弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部