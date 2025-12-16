今日の運勢は？ ★12月17日（水）12星座占いランキング！ 第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月17日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月17日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？ピンチをチャンスに変えることができそう。独創的なアイデアで、物事が良い方向へ進んでいくようです。ふと思いついた場所へ出かけてみると、そこで得られるものもあるでしょう。新しい趣味が見つかるなど心が踊るような出来事が起こりそう。あなたが笑顔でいると周りの人もやる気スイッチが入るようです。自分の可能性が広がるようなことは、積極的に行ってみましょう。友人とお茶を楽しむなどしてリフレッシュできるようです。気分を入れ替えると、仕事などにも良い影響がありそう。やってみたいことなどがあれば、計画を立ててみて。少し先に楽しみがあるとモチベーションもアップ。にぎやかな場所や華やかな場所に出かけるかも。色々な人と話をしていると、自分の価値観にも影響しそう。対人関係では、思いやりや配慮を心がければさらに深い絆ができることでしょう。緊張感やシリアスな空気から解放されて楽な気持ちになれるようです。観たかった映画を楽しむなど、好きなことを行ってみましょう。遠方に住んでいる友人に連絡をしてみると◎遊び心を大切にすると上手くいく予感。悪い方向に考えすぎないよう、自分の感情をコントロールするようにしましょう。リフレッシュ方法として、興味がある分野の勉強をすると◎様々なことが動き出しそう。状況が目まぐるしく変わるようですが、焦りすぎないよう気をつけましょう。周りとコミュニケーションを取りながら、この環境を楽しめるようにすると良いかも。自己実現のためにも行動力が必要になりそう。誰かがするのではなく、自ら発信することを意識すると◎心の奥にある感情や直感に耳を傾けるようにすると、良い結果が得られることでしょう。デスク周りや自分の部屋の片付けをしてみると良いかも。「なんとなく」という理由で、置いてあるアイテムはリサイクルや処分を検討してみましょう。部屋の空気は常に新鮮にしておくと運気アップに繋がるようです。今日は、リフレッシュできるようなことをたくさんしてみましょう。小さな子供と遊んだり、ペットと過ごす時間を増やしたりすると良いかも。癒やされると、疲れも一気に吹き飛ぶようです。色々と悩んでしまう可能性がありそう。考えてもまとまらない場合は、一度手放してみることが必要なのかも。第三者の話を聞いてみるのもアリ。体験談を聞いたりすると、なんだかモヤモヤが解消されるようです。難しい問題を解決するなど、頭を使う機会が多くなりそう。プライベートではしっかり休むようにしましょう。頭や肩のマッサージをすると良いかも。パートナーや恋人とたくさん話すのも◎思い通りにならなくても、ガッカリしないようにしましょう。ちょっと工夫して自分なりに楽しんでみると良いかも。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。