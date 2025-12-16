未来の音を体現するイヤホン｜BANG & OLUFSENの新作「BEO GRACE」

2025年で創立100周年を迎えたバング&オルフセンは、新作のワイヤレスイヤホン「BEO GRACE（ベオ・グレイス）」を発表した。本プロダクトは音響革新と時代を超えるデザインを起用しながら、同時にクラフツマンシップを妥協なく結集するブランドの真髄を体現したモデルとなっている。長年、ACOUSTIC（アコースティック）、 DESIGN（デザイン）そして CRAFTSMANSHIP（クラフツマンシップ）という３つの軸を常に中心に考えてきたバング&オルフセン。今回のモデルも、モダンでミニマルなデザインに加えて高品質な音質と装着感が保証されている。

【画像】100年のデザインを凝縮した未来の音を体現するイヤホン（写真6点）

特に音質に関しては、Bang & Olufsenの熟練トーンマイスターが調整・完成させた新音響構造を核に設計されており、驚異的な忠実度を実現。ヘッドホン、Beoplay H100の音響原理に着想を得て、高音質と先進的なデジタル・ノイズキャンセリングを備えている。

また、このシンプルで美しいアルミニウムケースを更にファッショナブルに持ち運ぶための手段として、ソフトでプレミアムなレザーポーチがオプションアクセサリーとして登場。カラーはInfinite Black（インフィニットブラック）、Cranberry Red（クランベリーレッド）、Seashell Grey（シーシェルグレー）の3色で展開される。

エレガントなショルダーストラップと洗練された留め具で構成されており、どんなスタイルにも邪魔にならずに、むしろファッション小物として持ち運ぶことができる。

BEO GRACE

サイズ：イヤホン 21.9 x 31.3 x 25.4 mm、ケース 59.5 x 47 x 23.8 mm（ 幅 x 高さ x 奥行き / mm）

重量：イヤホン 各6g、ケース 65g

カラー：Natural Aluminium

ドライバー：エレクトロダイナミック型Φ12 mm チタンドライバー

再生周波数帯域：10-20,000 Hz

再生時間：連続再生最大4.5時間、充電ケースと合わせて17時間

所要充電時間：約1時間半、最短充電時間：5分で最大2時間半再生可能

バッテリー ：各イヤホン 45 mAh、ケース 200 mAh

電源供給 ：USB-C端子、ワイヤレス充電

接続：Bluetooth 5.3、Dongleモード

マルチポイント：2台

Bluetoothコーデック：SBC、AAC、LC3 (Dongleモード)、LC3plus (Dongleモード)

防塵防滴性能 ：イヤホン IP57、ケース IP54

認証規格 ：Made for iPhone (MFi)、Microso" Swi" Pair、Optimized for Dolby Atmos

マイク：MEMS x 6 (ANC・通話用)

機能：フルアダプティブANC、TrueTransparency™ (透過モード)、B&O Spatial Audio (Optimized for Dolby Atmos)、ウインドノイズリダクション、EarSense™、NearTap™、フォースコントロール、クイックチャージ、Dongleモード (LC3plusにて最大24 bit, 96kHzの再生に対応）、

デザイン：Bang & Olufsen デザインチーム

素材：アルミニウム、レザー、ポリマー

付属品：USB-C - Cケーブル 0.5 m、USB-C - 3.5 mm オーディオケーブル 0.5 m (Dongleモード用)、シリコンイヤーチップ 4 サイズ、クイックスタートガイド、ウェルカムカード

価格：18万3000円（税込）