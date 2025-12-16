西武、元日本代表のサブマリンと育成契約！「與座投手ともお互いに刺激を…

埼玉西武ライオンズは16日、高橋礼投手と育成選手契約を締結したことを発表した。背番号は「136」に決まった。

高橋は、2017年ドラフト2位で専修大から福岡ソフトバンクホークス入団。下手投げからのキレのある投球を武器に、プロ1年目から12試合に登板した。

プロ2年目の2019年には先発として12勝を挙げ、クライマックスシリーズや日本シリーズにも登板。オフには第2回プレミア12に出場する日本代表メンバーに選出されるなど、大きな飛躍を果たした。24年からは巨人でプレーした。

翌2020年はリリーフとして52試合に登板し、防御率2.65と大車輪の活躍を披露するも、その後は故障などもあり徐々に登板機会を減らしていく。

2023年オフにトレードで読売ジャイアンツへ移籍。2024年は11試合登板で2勝2敗、防御率3.66をマークしたが、今季は一軍登板機会が訪れず、オフに戦力外通告を受けていた。

入団にあたってのコメントは以下の通り

【高橋礼投手コメント】

「野球を続けたいという思いが強いなかで、その環境をライオンズが用意してくださいました。だからこそ、1日でも早くチームの戦力になれるよう、自分自身を高めていきたいと思っています。ライオンズの優勝に貢献できる投手になることが目標ですし、与えられたポジションでしっかりと結果を残したいです。特徴のあるアンダースロー投手として、與座投手ともお互いに刺激を受け合い、吸収し合いながら、さらに成長していければと思います」

【球団本部長 広池浩司コメント】

「ここ数年は厳しい数字が続いていますが、高橋投手自身が復活に向けて修正すべきポイントを明確に捉えていること、そして「最後のチャンス」という覚悟を持って腕を振りたいという強い気持ちに賭けたいと考え、獲得を決断しました。同じアンダースローの投手にしか分からない感覚もあると思い、同級生である與座投手と同じチームになることで、これまで以上に連携を深め、互いに高め合ってくれることを期待しています。本来の姿を取り戻すことができれば、先発・リリーフを問わず起用できる投手です。今後の活躍を期待しています」

