70 年以上の伝統に2025 年・春にリブランディングを行い、現代的な食のトレンドも加えた「壁の穴」では、日頃のお客様への感謝の気持ちをこめて月に一度の大感謝祭を開催している。12 月は16 日（火）。人気のございます「壁の穴風ナポリタン」、「“伝説” のミートソース」、「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」を各550 円で販売する。月に一度のスペシャルサンクスデー。皆さまのご来店をスタッフ一同お待ちしている。

「壁の穴」大感謝祭 12月16日（火）開催

■ 辛子明太子と高菜のスパゲッティ

大感謝祭特別価格 500円（税込550円）

辛子明太子と高菜の間違いない組み合わせ、ピリッと心地良い辛みがクセになる。

■ 壁の穴風ナポリタン

大感謝祭特別価格 500円（税込550円）

数あるナポリタンの中でも、何かひと味違う商品。スパゲッティ専門店のノウハウが詰まった壁の穴風ナポリタン。独自のレシピで改良した。素材の味を生かした仕上がりになっている。

■ “伝説”のミートソース

大感謝祭特別価格 500円（税込550円）

野菜の旨みと肉の味わいを最大限に生かすため、素材にこだわり、丁寧に時間をかけて仕上げた。シンプルな中にも壁の穴の歴史と想いを感じる事の出来る逸品だ。

壁の穴リブランディング

創業70年以上の壁の穴では2025年3月に、日本のみならず世界の様々な国のお客様から愛されるブランドとして飛躍すべく、ロゴマークに「Japanese Spaghetti」の冠を配置した。メニューも伝統の和風スパゲッティのメニューは踏襲しつつも印象に残るネーミングに、ニンニクを効かせた、やみつきメニューの推進、混ぜる楽しさ等、若年層に受ける要素の導入を取り入れ、新ジャンル化を図った。（お取り扱いしていない店舗もある。）

■ 溺れるミートソース

■ 禁断のカチョ・エ・ペペ

■ やみつき明太子カルボナーラ

壁の穴ヒストリー

1953年 「Hole in the wall」の店名で東京都中央区田村町（現西新橋）にオープン。創業者は「和風スパゲッティの元祖」と称される成松孝安。成松はある日、横須賀の海岸でCIA初代東京支局長、ポール・ブルーム氏と偶然に出会いそのブルーム邸（渋谷神山町）に執事として従事することになる。その後、日本の指導的知識人を集めた「火曜会」（ブルーム氏が主催：日本からの情報収集を目的）にも参加するようになる。サンフランシスコ講和条約締結後に「火曜会」は終了。そしてブルーム氏らから資金を得てスパゲッティ店を創業する。（前述の1953年 東京都中央区田村町（西新橋）に 「Hole in the wall」としてオープン。当時ミートソーススパゲッティのみ提供。）

オープン当初はイタリア料理に精通している客に試食をしてもらい、その意見を元に茹で時間などを調整していったため、注文を受けてから茹で始めるというスタイルをとっていたとされている。また、磐梯（ばんだい）のスキー場の一部で支配人も務めていた成松は、猪苗代の納豆ご飯を食す高松宮様を見て納豆スパゲッティを研究したり、しめじスパゲッティ、椎茸スパゲッティ、うにスパゲッティなどを考案したり、のりや青じそをスパゲッティにトッピングしたり、昆布の粉をスパゲッティの隠し味に入れたりして、和風スパゲッティを始めとする200種類ものスパゲッティを考案し、「和風スパゲッティの元祖」と称された。また、渋谷「壁の穴（1963年オープン）」は、たらこスパゲッティの発祥店でもある。

素材の選択、そして本物のおいしさにどこまでもこだわり続けて

お客様の一人ひとり誰もが、「壁の穴」のメニュー・プロデューサー料理はつねにコックとお客様がコミュニケーションをとりながらお客様が好むものを提供すべきだと「壁の穴」は考えている。創業者・成松孝安は、麺が茹であがるまでの間に、お客様と“ソースはこれを使ったらおいしいのでは？”

などと話し合い、次々と試していきた。そのうちに今度はお客様自身が新しい食材を持ち込んでくるようになった。各界の著名人の方々にもずいぶんご協力いただき、のちに独自のアレンジを加えて定番メニューとなったものも多くある。評判が評判を呼び、他の常連も競うようにして新しいスパゲッティを提案された。そしてそんな噂を耳にして、新しいメニューを食べにこられるお客様も、どんどん増えていった。このように「壁の穴」の新しいメニュー常連のお客様といっしょに開発していったのだ。そしてこれからも、お客様といっしょに新しいメニューを創っていけたらなと願っている。

店名の由来

シェイクスピアの有名な戯曲「真夏の夜の夢」に出てくる言葉 Hole in the Wall（壁の穴）からとったものだ。恋人同士が壁に開いた穴を通して囁きあうというシーンがあるが、原作では二人が結ばれるまでの障害を壁にたとえている。つまり、「壁の穴」は障害を乗り越えて心を通じ合わせるために存在したのだ。この話のように、お客様との交流を大切にしたい。いつも心を通わせていたい。そんな想いを込めて「壁の穴」という名前をつけたのだ。そして、その名前の通り今日まで、お客様と温かく心を通わせ続けてこれたと、そう信じている。

編集／なぎさ（ガクラボメンバー）

