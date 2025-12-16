「全てが揃っている」ドジャース、ディアスが加入決めた背景は！？　米メ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手（ニューヨーク・メッツFA）を獲得した。不安を抱えるブルペン陣のテコ入れに成功した形だが、同選手は近年圧倒的な強さを誇っている点に惹かれたようだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

同メディアは「ドジャースの新たなスターは、来季3連覇を目指すドジャースに加わるため、メッツを離れる決断をした理由を語った」としつつ、「正直、簡単ではなかった。本当に簡単じゃなかったよ。ニューヨークには7年間いたし、彼らはとても良くしてくれた。素晴らしい扱いだった。でも、僕がドジャースを選んだのは、勝てる球団だからだ。僕は勝ちたいし、彼らには勝つための全てが揃っていると思った」というディアスのコメントを紹介。

続けて、「ドジャースはケンリー・ジャンセン投手が2021年に退団して以降、明確なクローザーを欠いていた。それから5年が経ち、ついにディアスという正真正銘のクローザーを手に入れた。昨オフ、チームはタナー・スコット投手と4年総額7200万ドルの契約を結んだが、フロントは彼をクローザーには指名しなかった」と記している。

ディアスはメジャーデビューした2016年からこれまでにシアトル・マリナーズ（2016-2018）、メッツ（2019-2025）の2球団でプレーしたが、ワールドシリーズ（WS）を制覇した経験はない。まだ見ぬ景色を見たいという点も決め手の一つだったようだ。

