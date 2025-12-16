やまやコミュニケーションズは12月19日～31日、CARAT BUNKASAIの開催を記念し、オリジナルパッケージの明太ポテトスナック「YAMAYA MENTAI POTATO」を数量限定で販売する。

「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN CARAT BUNKASAI」YAMAYA MENTAI POTATO(オリジナルパッケージ2種)

同商品は、「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN CARAT BUNKASAI」とのコラボレーション商品。公演ポスターデザインとLOCAL BONGBONGEEの2種類のオリジナルパッケージを用意する。中身の「YAMAYA MENTAI POTATO」は、じゃがいもの風味とサクッとした食感を活かし、明太子のピリッとした辛みとバターの風味を感じるフライドポテト風のスナック菓子。

販売場所は、福岡空港、博多駅、福岡市内の商業施設、およびやまやの直営物販店・飲食店など計20店舗以上。数量限定のため、なくなり次第終了となる。

CARAT BUNKASAI開催を記念した特別キャンペーンも実施する。期間中、Yamaya Factory Terrace(マーケット)では、SEVENTEENのMV放映とメンバー9人のオリジナルパネル展示を行う。さらに、やまやの直営物販店(5店舗)と飲食店(2店舗)の計7つの対象店舗で、3,000円以上の利用ごとにオリジナルクリアファイルを1枚プレゼントする(数量限定、なくなり次第終了)。