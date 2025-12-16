Jリーグは16日、2025明治安田J2リーグの優秀選手賞の受賞者37名を発表した。

熾烈な優勝、J1昇格争いが繰り広げられた2025明治安田J2リーグ。最終的には水戸ホーリーホックが得失点差でV・ファーレン長崎を上回り、クラブ史上初のJ2優勝とJ1昇格を決めた。最終節まで優勝争いを演じた長崎も8年ぶりにJ1へ復帰。また、3位チームから6位チームまでで争われた昇格プレーオフの結果、ジェフユナイテッド千葉が17年ぶりのJ1復帰を決めている。

優秀選手賞の受賞者37名は全20クラブの監督と選手による投票結果をもとにチェアマンが決定。優勝した水戸から最多の8名が選出されたほか、長崎から3名、千葉からは4名が名を連ねた。また、昇格組ながら6位でシーズンを終えたRB大宮アルディージャからは水戸に次いで多い5名が選出されている。

最優秀選手賞（MVP）やベストイレブンの受賞者は22日（月）に開催される2025J2リーグアウォーズで発表される。式典の模様は同日の19時よりＪリーグ公式YouTubeチャンネルおよびDAZNにて配信される予定だ。

優秀選手賞の受賞者37名は以下の通り。

▼GK

林彰洋（ベガルタ仙台）

西川幸之介（水戸ホーリーホック）

笠原昂史（RB大宮アルディージャ）

ホセ・スアレス（ジェフユナイテッド千葉）

田中颯（徳島ヴォルティス）

後藤雅明（V・ファーレン長崎）

▼DF

西野奨太（北海道コンサドーレ札幌）

飯田貴敬（水戸ホーリーホック）

板倉健太（水戸ホーリーホック）

大崎航詩（水戸ホーリーホック）

大森渚生（水戸ホーリーホック）

鷹啄トラビス（水戸ホーリーホック）

市原吏音（RB大宮アルディージャ）

ガブリエウ（RB大宮アルディージャ）

エウシーニョ（徳島ヴォルティス）

山田奈央（徳島ヴォルティス）

▼MF

近藤友喜（北海道コンサドーレ札幌）

高嶺朋樹（北海道コンサドーレ札幌）

郷家友太（ベガルタ仙台）

石渡ネルソン（いわきFC）

齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）

津久井匠海（RB大宮アルディージャ）

イサカ・ゼイン（ジェフユナイテッド千葉）

髙橋壱晟（ジェフユナイテッド千葉）

椿直起（ジェフユナイテッド千葉）

倍井謙（ジュビロ磐田）

浅倉廉（藤枝MYFC）

横山夢樹（FC今治）

新井晴樹（サガン鳥栖）

マテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎）

山口蛍（V・ファーレン長崎）

▼FW

渡邉新太（水戸ホーリーホック）

カプリーニ（RB大宮アルディージャ）

山本桜大（レノファ山口FC）

ルーカス・バルセロス（徳島ヴォルティス）

マルクス・ヴィニシウス（FC今治）

神代慶人（ロアッソ熊本）