Jリーグは16日、2025明治安田J2リーグの優秀選手賞の受賞者37名を発表した。
熾烈な優勝、J1昇格争いが繰り広げられた2025明治安田J2リーグ。最終的には水戸ホーリーホックが得失点差でV・ファーレン長崎を上回り、クラブ史上初のJ2優勝とJ1昇格を決めた。最終節まで優勝争いを演じた長崎も8年ぶりにJ1へ復帰。また、3位チームから6位チームまでで争われた昇格プレーオフの結果、ジェフユナイテッド千葉が17年ぶりのJ1復帰を決めている。
優秀選手賞の受賞者37名は全20クラブの監督と選手による投票結果をもとにチェアマンが決定。優勝した水戸から最多の8名が選出されたほか、長崎から3名、千葉からは4名が名を連ねた。また、昇格組ながら6位でシーズンを終えたRB大宮アルディージャからは水戸に次いで多い5名が選出されている。
最優秀選手賞（MVP）やベストイレブンの受賞者は22日（月）に開催される2025J2リーグアウォーズで発表される。式典の模様は同日の19時よりＪリーグ公式YouTubeチャンネルおよびDAZNにて配信される予定だ。
優秀選手賞の受賞者37名は以下の通り。
▼GK
林彰洋（ベガルタ仙台）
西川幸之介（水戸ホーリーホック）
笠原昂史（RB大宮アルディージャ）
ホセ・スアレス（ジェフユナイテッド千葉）
田中颯（徳島ヴォルティス）
後藤雅明（V・ファーレン長崎）
▼DF
西野奨太（北海道コンサドーレ札幌）
飯田貴敬（水戸ホーリーホック）
板倉健太（水戸ホーリーホック）
大崎航詩（水戸ホーリーホック）
大森渚生（水戸ホーリーホック）
鷹啄トラビス（水戸ホーリーホック）
市原吏音（RB大宮アルディージャ）
ガブリエウ（RB大宮アルディージャ）
エウシーニョ（徳島ヴォルティス）
山田奈央（徳島ヴォルティス）
▼MF
近藤友喜（北海道コンサドーレ札幌）
高嶺朋樹（北海道コンサドーレ札幌）
郷家友太（ベガルタ仙台）
石渡ネルソン（いわきFC）
齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）
津久井匠海（RB大宮アルディージャ）
イサカ・ゼイン（ジェフユナイテッド千葉）
髙橋壱晟（ジェフユナイテッド千葉）
椿直起（ジェフユナイテッド千葉）
倍井謙（ジュビロ磐田）
浅倉廉（藤枝MYFC）
横山夢樹（FC今治）
新井晴樹（サガン鳥栖）
マテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎）
山口蛍（V・ファーレン長崎）
▼FW
渡邉新太（水戸ホーリーホック）
カプリーニ（RB大宮アルディージャ）
山本桜大（レノファ山口FC）
ルーカス・バルセロス（徳島ヴォルティス）
マルクス・ヴィニシウス（FC今治）
神代慶人（ロアッソ熊本）