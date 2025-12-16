アーセナルに所属するイングランド人DFベン・ホワイトはしばらく戦列を離れることとなりそうだ。15日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

現地時間13日に行われたプレミアリーグ第16節ウルヴァーハンプトン（ウルブス）戦に右サイドバック（SB）として先発出場したホワイトだが、ハムストリングを痛めて30分に負傷交代。報道によると、アーセナルは負傷程度の最終的な確認を待っているが、現時点で4週間から6週間の離脱が見込まれているという。

2021年夏のアーセナル加入以降、長期離脱がなかったホワイトだが、昨年末にひざの問題を解決するべく手術を決断した。今シーズン序盤はオランダ代表DFユリエン・ティンバーが好パフォーマンスを披露していることもあり出場機会が限られていたが、フランス代表DFウィリアン・サリバとU－21スペイン代表DFクリスティアン・モスケラの負傷離脱に伴い、直近は4試合連続で先発出場。徐々にトップフォームを取り戻しつつあったが、無念の戦線離脱となってしまった。

アルテタ監督はウルブス戦後、ホワイトの負傷に関して「彼は以前ひざの問題を抱えていたため、出場時間があまり多くなかった。その後、調子が戻り始めた途端に他の選択肢がなくなり、多くの時間をプレーしなければならなかった」と言及している。

なお、サリバはウルブス戦で実戦復帰を果たしたものの、ガブリエウとモスケラは依然として離脱中。ホワイトも負傷したことで、盤石だったはずの最終ラインは手薄な状態が続いている。年内に残されているのは4試合。アーセナルはこの難局をどう乗り切るか。

【ハイライト動画】アーセナルがウルブスに劇的勝利！