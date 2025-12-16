9日、「第4回現役ドラフト」が開催された。今季セ・リーグ5位の広島東洋カープは、東北楽天ゴールデンイーグルスから辰見鴻之介内野手を獲得した。逆襲を期す来季へ向け、チームが辰見を戦力に加え入れた理由はどこにあったのだろうか。

走力に秀でるも出番に恵まれず

現在25歳の辰見は香住丘高、西南学院大を経て、2022年ドラフトで育成1位として楽天に入団。翌2023年7月に支配下登録を果たすも、一軍出場2試合にとどまったまま、2024年オフに育成として再契約。迎えた今季は7月に支配下に返り咲いたが、一軍での出番はなかった。

一方、二軍では今季88試合に出場し、打率.280、0本塁打、8打点とシュアな打撃を披露。また、走塁面では31盗塁を記録し、2位に11個もの大差をつけ盗塁王に輝いている。

楽天は現在一塁に浅村栄斗、二塁は小深田大翔、三塁は村林一輝、遊撃は宗山塁が主にレギュラー起用されており辰見が割って入るのは難しい状況。そのため、球団としても他チームで生きる道を模索した方が吉だと考えたのかもしれない。

機動力野球復活の起爆剤に？

今季の広島はクライマックスシリーズ（CS）圏内の3位巨人とは10.5ゲーム差、最下位のヤクルトとは1ゲーム差と、惨敗といっても過言ではない結果に終わった。新井貴浩監督が就任した2023年から2位、4位、5位と右肩下がりになっており、テコ入れは必須の状況だ。

特に顕著なのは、広島の代名詞でもある機動力野球が振るっていない点。2023年は78盗塁（リーグ2位）を記録しチームもAクラス入りしたが、2024年は66盗塁（リーグ3位）、今季は57盗塁（リーグ5位）にとどまっている。もちろん、これ以外にも要因はあるだろうが、走塁面の改善も低迷脱出に必要な要素ではないだろうか。

広島は現在、羽月隆太郎が代走の切り札として重宝されており、今季もチームトップの17盗塁を記録している。ただ、同選手がスタメン出場した場合などは、代わりとなり得る選手が今一つ出てこなかったのも事実だ。そのため、機動力野球復活の起爆剤として、辰見に白羽の矢を立てたのではないだろうか。

まずは代走・守備固め要員からスタートか

辰見は内外野の複数ポジションを守れる選手で、今季二軍では二塁（29試合）、三塁（24試合）、外野（35試合）でそれぞれ複数試合に出場している。代走・守備固め要員として、来季は早い段階で一軍に定着する可能性は十分にありそうだ。

ただ、本人としてはもちろん、最終的に目指すところはレギュラー奪取のはず。そのためには、巡って来た出番を一つ一つ確実にモノにしていく必要がある。結果を出していけば他選手も刺激され、チーム全体の底上げにつながっていくだろう。

3年ぶりのAクラス、及びに8年ぶりのリーグ優勝を目指す来季、辰見は広島にとって欠かせない戦力の一員になることができるだろうか。

