「思ったより静かだ」村上宗隆、メジャー挑戦の時間切れ間近！？　タイム…

東京ヤクルトスワローズからメジャー挑戦する25歳の村上宗隆内野手は、以前からMLB球団に興味を示されていた。そして、ついに今オフにポスティング公示されたが、現時点で交渉が大詰め段階のチームはいない。期限が迫っていると、米メディア『ヤードバーカー』が報じている。

村上は今季、56試合に出場し22本塁打、打率.273、打点47、得点34、OPS.1.043（出塁率.379 + 長打率.663）をマーク。

腹斜筋の負傷で出場数は限られたが、それでもNPB全体の本塁打ランキングでトップ5に入るほどの爆発力を見せた。

2022年には141試合で56本塁打を記録しており、その圧倒的なパワーはメジャーリーグでも通用すると予想されている。

問題は三振率の高さだ。

常に懸念事項に挙がっており、村上の評価を下げる要因となっている。

さらに、ポスティング期限は22日（日本時間23日）までとなっており、タイムリミットが迫っていることも気がかりだ。

同メディアは「こうした弱点がありながらも、村上には活発な市場が形成されると予想されていた。

メジャーレベルへの適応と成長の余地があると見られており、球団側がその桁外れのパワーがMLBでも通用すると見込めば、ポスティングフィー込みで少なくとも1億ドル規模の契約を結ぶ可能性があると予測されている。

しかし、実際の市場は思ったより静かだ」と伝え、具体的な動きがないことを明かした。

各球団は村上以外にも注目している選手がいるため、その動向を探っていると考えられる。

ただし、村上はいつまでもオファーを待てる状況ではなく、同メディアは「興味を持つ球団はいずれも、村上がメジャー挑戦の時間切れになる前に、早急な決断を迫られることになる」との見解を示している。

