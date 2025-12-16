巨人は16日、フォレスト・ウィットリー投手の獲得を発表した。
ウィットリーは球団公式ホームページを通じて「素晴らしい機会をいただき、心より感謝いたします。この歴史ある球団の一員として、優勝を目指して戦えることをとても楽しみにしています。チームの勝利に貢献できるよう、全力を尽くします。Go Giants!」とコメント。
ウィットリーはメジャー通算13試合・15回1/3を投げ、防御率10.57。今季はアストロズとレイズの2球団でプレーし、10試合・12回を投げて、防御率13.50だった。
