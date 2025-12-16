4年前にドラフト1位で楽天に入団した吉野創士は、プロ4年目のシーズンを終えた。3年目までは一軍出場がなく、今季も長く二軍暮らしが続いた。9月末に訪れた一軍昇格のチャンスで、吉野は初出場・初安打を記録する。危機感を抱いて迎えた4年目の今季、吉野の中で確かな変化が起きていた。（取材・文：阿部ちはる）

プロフィール：吉野創士（よしの・そうし）

2003年生まれ、千葉県出身。昌平高校から2021年ドラフト1位で楽天に入団。3年間は一軍での出場がなかったが、プロ4年目の今季は二軍で99試合に出場して打率.250を記録。9月下旬には一軍登録され初出場、初安打を記録した。

「自分の行動をあらためないといけない」「まだ足りない部分がたくさんあった」

[sp_ad]

高卒4年目。2025年で22歳を迎えた吉野創士は、一段一段、大人への階段を上ってきた。今年強く意識した「自覚」こそ、何よりの証である。

「責任感と自分が変わらなければいけないという思い」

4年目を迎えるにあたり、大きく意識したことだった。

会社でも新卒と4年目の社員ではできる仕事も、社会人としての自覚も異なるように、プロ野球選手もまた、社会人として成長していく過程であることは同じだ。

だが、プロスポーツ選手が生き残っていくためには結果がすべて。吉野と同じ22年入団の選手の中にはすでに引退を決断した選手もいる。一方で、今季大活躍した西垣雅矢のように自身の地位を確立した選手も。吉野もまた、結果が求められる年齢に差し掛かった。

[sp_ad]

「プロは仕事として野球をしているので自分が全責任を持ってやらなければいけない。ですが昨季までの3年間は、まだ足りない部分がたくさんあったなと。そこをコーチやスタッフの皆さんに指導していただいたおかげで、4年目になり責任感も生まれてきたのかなと思います。社会人として自分の行動をあらためないといけないと考えることができるようになっていったんです」

寮生活では自立が求められ、2年目からは後輩も入り自然と立場が変わっていった。さらに一軍で活躍する選手たちは自分の力でチャンスをつかみ取っている。与えられるのではなく、つかみに行く――。

ドライチの成長を加速させた「意識の変化」

[sp_ad]

「考える力がついたこと、これが一軍に近づけた要因かなと思っていて」

今季は二軍で迎えた春季キャンプから強い意志を持って臨んでいたと語る。これまでは練習も試合中のプレーも与えられたこと、言われたことに対し必死に取り組んできた。

だがそこから意識を変え、コーチからのアドバイスに対し自分の考えを伝えることに。するとより深いコミュニケーションが取れ、自然と首脳陣が考えていることも理解できるようになり成長スピードが加速した。

手応えは数字にも表れ、開幕直後から二軍でヒットを量産。中軸を担い打点も稼いだ。そして6月の月間打率.423と目に見える結果を残すと、一軍の輪郭はこれまでにないほどくっきりと浮かび上がってきた。

しかし、チーム事情は別だった。一軍では開幕から主砲の浅村栄斗や開幕四番を任された辰己涼介らが不振に陥り、得点力、長打力が著しく低下。そこで5月にゴンザレス、6月にボイトを獲得し、テコ入れをおこなった。7月からは新助っ人たちが一軍で出場を重ね、吉野の昇格の機会は遠のいてしまう。

「なんで（一軍に）呼ばれないんだろう」

[sp_ad]

焦りや負の感情が込み上げる。加えて開幕から試合に出続けてきた疲労と相手バッテリーからの警戒が強まったことも影響し、夏場には調子を落としてしまう。だが、その状況でこそ、吉野の成長がはっきりと見えた。

「何があるかはわからないし、絶対に集中力は切らさずアピールしていこうと考えました。また、『調子がよかった次の月を見られているのではないか』とこの状況をポジティブに捉えることができたんです。自分は見られているんだ、と」

「ちょっと緩い感じで過ごしていた部分もあった」

[caption id="attachment_242601" align="alignnone" width="530"] 東北楽天ゴールデンイーグルスの吉野創士（写真：阿部ちはる）[/caption]

[sp_ad]

一軍の主戦選手は調子の波が起こったとしても、1年間戦い続けなくてはいけない。「自分がどこまでできるのかを一軍の首脳陣に試されているのではないかと考えました」。だったら今、やらなければいけない。

再び調子を上げた吉野は9月29日に一軍昇格し、七番・中堅でスタメン出場。すると翌30日のロッテ戦（ZOZOマリン）ではプロ初安打、本拠地デビューとなった10月3日には初打点をマークした。

順位が確定したことで巡ってきたチャンスではあったが、そこで結果を残せたことは大きな成果だ。さらに一軍の投手と対戦したことでより具体的な課題も手にすることができ、オフに入っても目をぎらつかせて練習に励んでいる。

「焦りがないわけではなかったのですが、ちょっと緩い感じで過ごしていた部分もあったんです」

[sp_ad]

自覚の芽生え。その最大のきっかけは昨オフにある。22年のドライチに与えられた背番号は「9」。それが「78」に変更となることが伝えられた。

「めちゃくちゃ悔しかったですね。野球をやっていれば失敗もあるしいろんな悔しさも味わってきました。でも今まで背番号を変えられることはなかったので……。今年は絶対に一軍に行って爪痕を残したいという気持ちでスタートした1年でした。その気持ちが最後まで維持できたことが今年の（成績の）要因かなと思います」

「もう5年目」背番号9を絶対に取り返したい

[sp_ad]

吉野の背番号を新たに背負ったのが、新助っ人のボイトだった。「やはり自分が着けていた背番号で活躍している姿を見ると、めちゃくちゃ悔しいなと」

吉野にとっての「9」はただの数字ではない。ドライチとしての期待、プライド、3年間背負ってきた愛着もある。だからこそ、強い意志を持って語った。

「1年目から着けさせていただいた背番号ですから。絶対に取り返して最後まで自分のものにしたいという思いはありますね。

爪痕を残すことはできたが、まだ一軍の戦力になったわけではない。その危機感が、吉野の足を止めない。

「もう5年目。自分と同学年のドラフト組も入ってきますし、うかうかしていられないので。ライバルも増えてくる中、頭1つ抜けているところを見せないと監督には使ってもらえない」

今年のドラフトで楽天が獲得した外野手は育成選手も含め3人。同学年の大卒ルーキーもいるだけに、本当の勝負はここからだ。まだ22歳。されど22歳。若さや勢いをアピールしつつ、チームの中心選手へと成り上がりたい。

[sp_ad]

「僕の武器はアグレッシブさ。打撃なら初球から振りに行ける、守備では誰もが無理だろうという打球を取る。走塁では1球目からスタートを切ることができる。そういったところでしっかりアピールしていきたい」

まだ幼さの残る顔に時折見せる反骨心。来年はもっと成長した姿を見せてくれるだろう。もちろん、今よりももっと大人の表情を増やしながら。

【著者プロフィール】

あべ・ちはる

宮城県出身。仙台大学卒業後、ベースボール・マガジン社に勤務。その後フリーランスになりスポーツライターとして楽天イーグルスを中心に取材活動をおこなっている。主な寄稿先に週刊ベースボール（ベースボール・マガジン社）、syncSPORTS by Rakutenなどがある。

【関連記事】

【了】