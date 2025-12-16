大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ニューヨーク・メッツからフリーエージェント（FA）となっていたエドウィン・ディアス投手を獲得した。この補強により、ワールドシリーズ3連覇に向けて大きく前進したかと思われるが、懸念は拭いきれていないようだ。米メディア『ファン・サイデッド』のマーク・パウエル記者が言及した。

ディアスは輝かしい経歴をもたらす一方で、多くの負傷歴も抱えている。前回のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では勝利を祝うマウンド上で負傷し、2023年シーズンが始まる前に終焉を迎えた。

[sp_ad]

そして来春、ディアスは再びプエルトリコ代表としてWBCで投げることを望んでいる。ドジャースはこれを快く思わないかもしれない。

ドジャースからは大谷翔平選手と山本由伸投手が侍ジャパンとして出場を表明したが、佐々木朗希投手は負傷明けであることも考慮し、出場を辞退させている。

悪夢が蘇るディアスのWBC出場についてパウエル氏は「彼がWBCで投げる際には慎重を期すべきで、自身の過去を否定することはできない。ドジャースはただ見守り、その行方を楽しむべきだろう。ただし、チームドクターを待機させるのは賢明かもしれない」と言及した。

【関連記事】

【了】