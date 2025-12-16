バイエルンは15日、元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーの負傷について発表した。

現地時間14日に行われたブンデスリーガ第14節マインツ戦（2－2△）にフル出場したノイアーだが、この試合で負傷した模様。右大腿筋の肉離れと診断され、戦線を離脱することとなった。

クラブは全治期間について明かしていないが、ドイツメディア『スカイスポーツ』によると、年内最終戦となる21日のブンデスリーガ第15節ハイデンハイム戦は欠場する可能性が高いとのこと。現時点ではウィンターブレイク明け初戦となる来年1月11日の第16節ヴォルフスブルク戦、または3日後の第17節ケルン戦での復帰が見込まれているという。

現在39歳のノイアーはバイエルン在籍15年目となる今シーズンも絶対的守護神として君臨。2011年夏の加入からここまで公式戦通算581試合に出場し、“皇帝”と称された元西ドイツ代表DFフランツ・ベッケンバウアー氏が持つクラブ歴代5位の記録まであと3試合に迫っているが、近年は負傷に悩まされている。2022年末からは右下腿部の骨折により長期離脱。昨シーズンもあばら骨の骨折やふくらはぎの負傷で複数回の戦線離脱を余儀なくされた。

現行契約の満了が来年6月末に迫る中、今シーズン終了後の去就は不透明。来年3月に40歳となる守護神は「じっくり考えたいと思う。自分のコンディションはどうなのか、続ける意味はあるのか、決断を先延ばしにつする必要があるのかと、自問自答する時間を取りたい」と語り、自らのコンディションが去就に関する決断の鍵を握ることを明かしている。

