横浜F・マリノスは16日、来シーズンより鈴木健仁氏がスポーティングダイレクター（SD）に就任することを発表した。

2025明治安田J1リーグで残留争いを強いられた横浜FMは、西野努SDが今シーズン限りで契約満了に伴い退任することを発表。新たなSDには、現役時代に横浜フリューゲルス吸収合併前の横浜マリノスでも活躍し、引退後にアルビレックス新潟のスカウト担当やアビスパ福岡の強化部長を務めた後、ゼネラルマネージャー（GM）としてジェフユナイテッド千葉のJ1復帰に貢献した鈴木氏が就任することとなった。

鈴木氏は新SD就任に際し、横浜FMのクラブ公式サイトを通じて次のように意気込みを示している。

「横浜F・マリノスに関わるすべての皆さまへ。来シーズンよりスポーティングダイレクターを務めさせていただくことになりました、鈴木健仁です。98年途中にクラブを離れてから27年振りに戻る機会をいただきました。日産FCファーム時代を含め、約9年間お世話になったF・マリノスに戻ってくることができ、大変光栄に感じるとともに、歴史と伝統のあるクラブでの仕事に責任の大きさを感じています」

「選手・スタッフをはじめ、ファン・サポーター、パートナー・スポンサー、ホームタウンを含め、F・マリノスに関わるすべての皆さまが、横浜F・マリノスというクラブに誇りを持てるようなクラブ、チームとなれるよう尽力していきたいと思います。よろしくお願いいたします」

また、GM退任に際し、千葉のクラブ公式サイトでは次のようなコメントを発表した。

「ジェフユナイテッド市原・千葉に関わる全ての皆さま。17シーズン振りのJ1復帰本当におめでとうございます。慶行体制3年目の今シーズン、慶行を中心にチームが一致団結し、選手がピッチで躍動し、フクアリが徐々に熱を帯びていくのを目の当たりした時、必ず昇格できると確信しました。J1昇格というミッションを選手、スタッフと共に達成できたこと、心から嬉しく思っています。どんな時も前向きにチームを後押ししてくれたサポーターの皆さまには本当に心から感謝申し上げます」

「私は、今シーズンでジェフユナイテッド市原・千葉を離れますが、来シーズン、J1のピッチで躍動する仲間たちを楽しみにしています。6シーズン最高の時間、最高の思い出を本当にありがとうございました。WIN BY ALL ! 鈴木健仁」

なお、千葉は大久保裕樹氏が後任の強化責任者を務めることも発表している。