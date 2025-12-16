「組織に残る形となった」ドジャース、放出選手に再チャンス与えた！？　…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは11月下旬、エバン・フィリップス投手とニック・フラッソ投手の2名をノンテンダーにした。そこから約3週間が経つ中、フラッソとはマイナー契約で再契約することになったという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

現在27歳のフラッソは、2022年途中にトロント・ブルージェイズからトレード移籍してきた右腕投手。2024年に右肩の手術を受けて同年を全休し、復帰した今季は3Aで43試合、6勝1敗、防御率5.49といった成績を残していた。

同メディアは「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、ドジャースはフラッソとマイナー契約で再契約しており、事実上、彼は引き続き組織に残る形となったようだ。彼はスプリングトレーニングでドジャースに帯同し、イニング消化要員として起用される見込みだ」と言及。

続けて、「将来的な昇格候補として注目を集めるためには、プロスペクトと評価されていた2023年シーズン並みの能力を示す必要がある。同年は対戦打者の約27％を三振に仕留めていたが、復帰後は19.7％まで低下した。さらに、与四球率も8％弱から12％へと悪化している。再び本来の調子を取り戻せるかどうかはまだ分からないが、負傷からさらに1年が経過することで改善が見込めるかを見極める意味でも、ドジャースがマイナー契約を与えることにほとんどリスクはない」と記している。

