”沢村賞右腕”がパパに！　第1子誕生「妻への感謝の気持ちでいっぱい」

北海道日本ハムファイターズは15日、エース・伊藤大海投手の夫人が12月に第1子（長男）を出産し、母子ともに健康であることを発表した。

伊藤は、2020年ドラフト1位で苫小牧駒澤大から日本ハムに入団。プロ1年目から先発ローテーションの一員として10勝を挙げ、新人特別賞を受賞。

プロ2年目も2年連続で規定投球回に達して10勝9敗、防御率2.95と活躍し、2023年の第5回WBC出場メンバーに選出。リリーフとして侍ジャパンの世界一に貢献した。

[sp_ad]

2023年は7勝に終わったが、2024年は14勝5敗、防御率2.65をマーク。リーグトップの勝率.737で自身初のタイトルとなる最高勝率と最多勝を獲得したうえ、リーグ最多タイの5完投を記録。エースとしての地位を確立した。

迎えた今季は、27試合登板でリーグ断トツ1位の投球イニング（196回2/3）を投げ抜き、14勝8敗、防御率2.52、195奪三振。圧倒的な投球内容で2年連続最多勝、自身初の最多奪三振のほか、沢村賞も初受賞した。

各球団のエースと投げ合う中で勝利を重ね、日本ハムの絶対エースに成長した伊藤。とりわけ福岡ソフトバンクホークスのリバン・モイネロとの投げ合いはパ・リーグの名物となり、2026年も両投手の熱い投手戦が期待されている。

[sp_ad]

伊藤大海投手のコメントは以下の通り。

「新たな家族が増えた喜びとともに、妻への感謝の気持ちでいっぱいです。初めてのことで手探りにはなりますが、私たち夫婦が両親から受けた愛情のように、我が子にもたくさんの愛情を注いでいき、笑顔でいっぱいの家庭になるよう、精進してまいります」

【関連記事】

【了】