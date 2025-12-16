埼玉県川越市(かわごえし)は、都心から約30km圏内にありながらも、緑豊かで農業や商工業が盛んなまち。まちの中心部にシンボルである時の鐘や蔵造りの町並みが残り、古き良き城下町の歴史を感じることができるのも魅力の一つです。

今回は、「きものが似合うまち川越」を目指して開催されているイベント「川越きものの日」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

毎月8のつく日! 「川越きものの日」について

川越きものの日

・開催日時：毎月8・18・28日

・開催場所：川越市立博物館、川越市立美術館、川越城本丸御殿、川越まつり会館、連馨寺、協賛店舗

・アクセス：川越市駅より徒歩10分、本川越駅より徒歩5分(連馨寺)

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

「川越きものの日」は、織物の集散地として発展してきた川越の歴史を踏まえ、「きものが似合うまち川越」を目指して「毎月8のつく日」(8日・18日・28日)にさまざまなサービスやイベントを実施するものです。

「川越きものの日」に着物姿(甚平、作務衣を除く)で川越を訪れると、市立博物館や市立美術館、川越城本丸御殿、川越まつり会館に団体料金で入館できるほか、協賛店にてさまざまな割引サービスなどを受けることができます。

また毎月18日には、連馨寺(れんけいじ)にて、着物の引取り、リサイクル着物の販売、和小物の販売、お菓子付き抹茶の提供(有料)などのイベントを実施。2025年8月18日には「きものファッションショー」を開催しました。1月には「きもので初詣」といったイベントも開催しているのだそう!

自治体からのメッセージ

川越には着物の着付けを体験できるお店がたくさんあり、江戸時代の情緒あふれる蔵造りの町並や昭和のかおりが色濃く残る「菓子屋横丁」といった川越の人気スポットを手軽に着物姿で観光することができます。「川越きものの日」にぜひ着物姿で川越観光を満喫してみてはいかがでしょうか?

川越市のふるさと納税返礼品について

「川越きものの日」にピッタリ! 着物を着てまちを散策できるセットを紹介します。

女性着物レンタル(浴衣セット)

・提供事業者：川越着物レンタル古都

・内量：女性着物／浴衣セット(1名分)

・寄附金額：1万円

着物セットにヘアセットと髪飾りがついた大満足のセットです。たっぷり17時30分まで、身軽に散策を楽しめます。着物はたくさんのかわいい柄から選べ、ヘアセットは、アップやハーフアップ、夜会巻きなどの着物に似合う髪形に仕上げてくれるとのこと。

着物レンタル(浴衣・カップルセット)

・提供事業者：川越着物レンタル古都

・内容量：女性着物／浴衣セット(1名分)、男性着物／浴衣セット(1名分)

・寄附金額：1万8,000円

恋人や夫婦で着物散策を楽しめるセットです。なかなか着る機会のない着物姿で、大切な人と一緒に小江戸川越観光を楽しみ、素敵な思い出をつくることができます。

今回は埼玉県川越市のイベント「川越きものの日」と、返礼品を紹介しました。毎月「8」のつく日に着物でまちを訪れると、さまざまなサービスを受けることができるイベントです。小江戸・川越の情緒溢れる町並みを着物で散策したり、食事をしたりと、普段とはちょっと違う贅沢なひとときを過ごせます。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者