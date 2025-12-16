「逃げ道を断つのが一番良い」今永昇太、カブス残留の決断理由とは！？　…

今永昇太 最新情報

32歳の今永昇太投手は一度フリーエージェント（FA）になったものの、最終的にシカゴ・カブスから提示された2202万5000ドル（約34億6000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を受け入れて残留が決まった。同球団に留まる事になった決断理由を明かしたと、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

今オフに入ると、最初にカブスが3年総額5700万ドル（約88億4000万円）の球団オプションを破棄した。

[sp_ad]

次に今永が2026シーズンに適用できる1500万ドル（約23億3000万円）の選手オプションを行使せず。

その結果、今永はFAになり、他球団との交渉が可能となった。

しかし、今永は新天地を求めることを避け、カブスから提示されたQOを受諾している。

同紙によると、これまで決断理由を明かしていなかった今永が、心境を語ったという。

今永は「とても大きな決断でしたが、少なくとも来季どこでプレーするのかがはっきりしたので、大きな安心感があります。

MLBでは明日何が起こるか分かりません。

そうしたことも含めて考えた上で、僕には米国だからこそ。というモットーがあります。

もちろん、シカゴには2年間いましたし、愛着もあります。

街が大好きですし、とても住みやすい場所です。

アヒルが最初に見たものを親だと思うように、僕にとって最初に来た街、最初に見たファン、最初にプレーした球場がカブスでした。

その存在はこれからもずっと心に残り続けます。

そういう意味でも、カブスからスタートできて本当によかったと思っています。

逃げ道を断つのが一番良いと思っているので、保険をかけるつもりはありません。

僕はギャンブラーです。

1年契約ですから、結果が出なければそれで終わりですし、怪我をしても同じ。逃げ道はありません。

でも、その方が自分にはやりやすいと思っています。

シーズンを良い形で終えられるよう、全力を尽くします」と答え、来季へ向けて強い覚悟を示した。

【関連記事】

【了】