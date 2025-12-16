NASとDJプレミア、コラボアルバム『Light-Years』リリース

グラミー賞受賞者であるラップアイコン、NASとDJプレミアが、コラボレーションアルバム『Light-Years』を、NASが主宰するMass Appealよりリリースした。

両者のコラボによるアルバム『Light-Years』は、過去30年間の彼らのレガシーを蘇らせるものであり、史上最高峰のラッパーとプロデューサーである彼らの地位を今一度確固たるものとする作品。彼らの原点は1994年のNASの名盤『Illmatic』にまで遡り、「N.Y. State Of Mind」「Memory Lane (Sittin In Da Park)」「Represent」などの名曲を生み出した。その後も彼らは「I Gave You Power」、「2nd Childhood」、「Nas Is Like」、「N.Y. State Of Mind Pt. II」といった名曲を通じてケミストリーを深めることに。そんな2人の30年間にわたるレガシーが、今このニューアルバム『Light-Years』で蘇る。

リリースに先駆けて公表されたトラックリストで期待が高められたアルバムには全15曲を収録。NASの長年のコラボレーターであるラッパーのAZが唯一のゲストとして「My Story Your Story」に参加。また「NY State Of Mind Pt. 3」にはビリー・ジョエルの楽曲が引用され、「Its Time」にはスティーヴ・ミラー・バンドの楽曲がサンプリングされている。

Mass Appealの画期的シリーズ”Legend Has It...”は、Hip-Hop史上最も重要かつ影響力のあるアーティストたちを称え、彼らにスポットライトを当ててきた。これまでにスリック・リック、レイクウォン、ゴーストフェイス・キラー、モブ・ディープ、ビッグ・エル、デ・ラ・ソウルといった文化を象徴する最重要アーティストたちによる新作をリリース。1年間にわたり続けられたこの歴史的とも言えるシリーズの最終章を飾るのが、この『Light-Years』であり、NASとDJ Premierによる未だ解明できない2人のケミストリーは、全くもって健在。

2006年、NASとDJ PremierはScratch誌の表紙を飾り、両者による共同プロジェクトをほのめかし、その後20年間にわたり、ファンの期待と興奮は収まることがなかった。昨年、両者はNASのデビューアルバム『Illmatic』のリリース30周年を記念した新曲「Define My Name」をリリース。同時に、この画期的コラボレーションアルバムのリリースについて初めて公表した。

＜リリース情報＞

Nas + DJ Premier

『Light-Years』

配信中

https://nxp.lnk.to/light-years

レーベル：Mass Appeal

=収録曲=

1. My Life Is Real

2. GiT Ready

3. NY State Of Mind Pt. 3

4. Welcome To The Underground

5. Madman

6. Pause Tapes

7. Writers

8. Sons (Young Kings)

9. It's Time

10. Nasty Esco Nasir

11. My Story Your Story

12. Bouquet (To The Ladies)

13. Junkie

14. Shine Together

15. 3rd Childhood

Website https://www.nasirjones.com/