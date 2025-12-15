なぜ今井達也はメジャーで通用すると評価されるのか　成績と球質が示す理由

メジャーリーグ 最新情報

今オフも複数の日本人選手がメジャーリーグ挑戦を表明しており、その去就や活躍予想に注目が集まっている。複数の有力候補がいる中で、データと投球内容の両面から見ても評価を高めているのが、埼玉西武ライオンズの今井達也投手である。なぜ今井投手はメジャーで通用すると考えられるのか。その理由を成績と特徴から紐解いていく。

MLB基準でも評価される今井達也の成績と指標とは

今井投手は近年、NPBでも屈指の安定感を誇る先発投手へと成長している。

直近シーズンでは高い奪三振率を維持しながら、与四球を抑えた投球内容を継続しており、投球の再現性が大きく向上した。被打率やWHIP（投球回あたり与四球・被安打数合計）といった指標も改善傾向にあり、単なるパワーピッチャーにとどまらない点は高く評価できる。

[sp_ad]

K/9（9回あたりの奪三振数）の高さは、MLBでも重視される要素のひとつだ。さらに、四球率が安定してきている点は、制球難という過去の課題を克服しつつあることを示している。

試合を通して大崩れしにくい投球内容は、先発ローテーション投手としての信頼性を高める要因となる。こうした成績と指標の積み重ねこそが、今井投手が「メジャーでも通用する存在」と評価される根拠といえるだろう。

高回転フォーシームとスプリットが示すメジャー適性

今井投手の最大の武器は、回転数の高いフォーシームだ。打者のバットの上を通過する“伸び”のある直球は、球速以上に空振りを奪える特性を持つ。

さらに、フォーシームと球速帯が近いスプリットを操れる点も大きな強みだ。縦方向への変化量が大きく、決め球としての完成度も高い。

[sp_ad]

直球と変化球の役割が明確で配球の軸がぶれにくい点は、MLBで主流となっているデータ主導の投球設計とも相性が良い。

球種の質で勝負できるタイプであることが、今井投手がメジャーでも通用すると評価される理由のひとつといえる。

NPBで積み上げてきた成績とメジャー基準でも通用する投球特性を考えれば、今井投手がMLBで名立たる強打者たちを抑え込む姿はイメージしやすい。今オフにメジャー挑戦を表明した日本人選手の中でも、最も早く結果を残す存在となる可能性は十分にあるだろう。

【了】