大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、元所属選手であるコディ・ベリンジャー外野手（ニューヨーク・ヤンキースFA）の再獲得に動くのではと噂されている。ここまで具体的な動きはないが、ベリンジャー側はまんざらでもないのかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ベリンジャーはドジャース時代の2019年にMVPを獲得した実績を持ち、今季も29本塁打を放っている左の強打者。仮に獲得できれば、既に大谷らを擁している強力打線がさらに厚みを増すことになる。

同メディアは「ベリンジャーの代理人であるスコット・ボラス氏はダグ・マケイン記者に対し、ベリンジャーが再契約に前向きな姿勢を見せていると語った」としつつ、「彼はドジャース時代を愛していた。それは間違いない。常に素晴らしい時代だった。ワールドチャンピオン、MVP、新人王に輝いた。そういう経験をすれば、自分がプレーしている場所も好きになるはずだ。彼はフリーエージェント（FA）やその可能性について、とてもオープンな考えを持っている」というボラス氏のコメントを紹介。

続けて、「ベリンジャーの年俸は約3000万ドルと予想されており、スポットラックは6年契約を結ぶと予想している。ドジャースは契約期間の短縮を目指す可能性が高いものの、勝利のためには出費を厭わない姿勢を示している」と記している。

