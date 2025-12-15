今季巨人のマルティネスが球団新記録となる46セーブを挙げれば、中日の松山晋也も05年に岩瀬仁紀さんが記録したシーズンの球団記録に並ぶ46セーブをマークした。ここで各球団のシーズン最多セーブ記録者が誰なのか見ていきたい。
セ・リーグは広島を除いた5球団が、チームのシーズン最多セーブ投手は40セーブ以上。ただ、DeNAは1998年にリーグ優勝達成した時の守護神、“大魔神”の愛称でフォークを武器にセーブを積み重ねた佐々木主浩氏の45セーブがチーム最多。チーム名がDeNAに変わってから40セーブ以上挙げた投手はいない。
パ・リーグでは、セ・リーグとは対照的に40セーブ以上挙げた球団は、ソフトバンクとオリックスのみ。ソフトバンクは、サファテが2017年に日本プロ野球新記録となる57セーブを挙げている。
【各球団の最多セーブ保持者】
▼阪神
46 藤川球児（2007年）
▼DeNA
45 佐々木主浩（1998年）
▼巨人
46 マルティネス（2025年）
▼中日
46 岩瀬仁紀（2005年）、松山晋也（2025年）
▼広島
38 永川勝浩（2008年）、栗林良吏（2024年）
▼ヤクルト
41 バーネット（2015年）
▼ソフトバンク
54 サファテ（2017年）
▼日本ハム
39 MICHEAL（2006年）、増井浩俊（2015年）
▼オリックス
40 平野佳寿（2014年）
▼楽天
39 松井裕樹（2023年）
▼西武
38 豊田清（2002年、2003年）
▼ロッテ
38 益田直也（2021年）