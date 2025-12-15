プロ野球のオフシーズンでは、FA（フリーエージェント）での移籍や現役ドラフト、戦力構想外となってしまった選手などの動向が注目される。徐々に各選手の所属先が決まりつつある一方、実力者でありながら、来季の去就が定かでない選手もいる。そこで今回は、所属先が未だ決まっていない大物選手をピックアップする。

澤村拓一

[caption id="attachment_234292" align="aligncenter" width="530"] 千葉ロッテマリーンズの澤村拓一（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／105kg

・生年月日：1988年4月3日

・経歴：佐野日大高 - 中央大

・ドラフト：2010年ドラフト1位

2010年ドラフト1位でプロ入りした澤村拓一は、来季の所属先が未定の1人だ。

中央大から読売ジャイアンツに入団し、ルーキーイヤーから11勝をマークし、新人王を獲得した。続くプロ2年目は10勝を挙げ、先発ローテーションの一角を担った。

その後は不振の時期もあり、抑えに転向。2016年はセーブ王（37セーブ）に輝いたが、苦しんだ2020年のシーズン途中、トレードで千葉ロッテマリーンズに移籍した。

ロッテで復活を遂げた澤村はメジャーリーグに挑戦。その後、2023年にロッテに復帰し、今季は20試合に登板して防御率3.93だった。

チームが最下位に沈んだ中、球団との協議の末、ロッテ退団を決めた澤村。現役続行を希望したことによる選択だった。

ただ、10月に退団が発表されてから2ヶ月になるが、新天地が決まっていない。実戦豊富なベテランだけに、去就に注目が集まる。

