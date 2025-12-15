元ブラジル代表DFチアゴ・シウヴァが、フルミネンセを退団し、ヨーロッパへ復帰する可能性があるようだ。ブラジルメディア『グローボ』が15日に報じた。

現在41歳のT・シウヴァはこれまでにミラン、パリ・サンジェルマン（PSG）、チェルシーを中心に活躍。チェルシー時代の2020－21シーズンには、自身初となるチャンピオンズリーグ（CL）のタイトルも手中に収めた。2024年夏にチェルシーを退団した後は、母国のブラジルへ帰還。古巣であるフルミネンセでプレーし、今夏に行われたFIFAクラブワールドカップ2025でもキャプテンマークを巻いて5試合に出場するなど、フルミネンセのベスト4入りに貢献していた。

だが、今回の報道によると、T・シウヴァがこの冬にフルミネンセを離れるかもしれない。フルミネンセは現地時間14日、コパ・ド・ブラジルの準決勝セカンドレグでヴァスコ・ダ・ガマと対戦。同試合は2戦合計2－2となり、PK戦に突入。1人目のキッカーを務めたT・シウヴァは見事に成功させたが、最終的にフルミネンセは2名が失敗し、ヴァスコ・ダ・ガマに屈していた。

同試合の後、T・シウヴァはロッカールームでチームメイトに別れを告げたという。同メディアによると、T・シウヴァは再び欧州の舞台への返り咲きを目指す可能性があるようだ。

移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏も同日、T・シウヴァが今冬にフルミネンセを退団し、フリーの状態で移籍先を模索すると報道。第一の選択肢は、ヨーロッパ復帰だと伝えられた。

『グローボ』は、T・シウヴァがヨーロッパ復帰をめざす理由を2つ指摘。1つ目は家族の存在だ。現在、T・シウヴァの家族はロンドンで暮らしており、2名の息子はともにチェルシーのアカデミーで活躍中。ブラジルとイングランドの距離が、T・シウヴァ自身の負担になっており、欧州でのプレーを熱望しているのだという。

もう1つは、来年夏に北中米3カ国での共催を控えるFIFAワールドカップ26の存在。T・シウヴァはFIFAワールドカップカタール2022を最後にブラジル代表を離れているが、今月13日にフランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』のインタビューにて、「ワールドカップでプレーするためにフルミネンセと2年契約を結んだ。W杯のタイトルを獲得してキャリアを終えることほど、最高の瞬間はない。僕にとっては夢の1つだ」などと語っており、FIFAワールドカップ26出場を諦めていないと主張していた。

T・シウヴァとフルミネンセの契約は2026年夏まで残っているものの、契約を前倒しで解除した上で、新天地を探すと伝えられている。T・シウヴァは以前より、フルミネンセとの契約満了に伴い現役を引退する意向を公言してきたが、もう一花咲かせるため、再びヨーロッパへ向かうのだろうか。

【ハイライト動画】フルミネンセはPK戦の末にヴァスコに敗北