◆金運をアップさせるのは部屋の片付け？

金運をアップさせるのに、最も簡単で即効性があるのが方位。みなさんにとってそれぞれの良い方角（吉方・きっぽう）は、毎月変わります。

風水についての正しい知識をもって行動することで、面白いように仕事もお金も回り出します。その具体的な方法とは？ All About北海道ガイドで風水師の大谷修一さんに伺いました！

◆家の中で金運に関係する場所は？

金運をアップさせるという意味で、家の中の整理整頓もまた手っ取り早い開運方法の一つ。中でも、玄関とトイレが風水にとっては大事です。

玄関は人や情報、エネルギーなど、あらゆるものが入ってくる場所。トイレは逆に排泄をする場所で、言ってみればいろんなものが出ていくところだと考えられます。

入り口と出口がきれいなら、いろんなものがスムーズに入ってきて、出ていくことができる。ところがそのいずれかが汚れていて詰まっていたりすると、とたんに流れが悪くなってしまいます。

まず玄関ですが、お金に不自由している家ほど、雑然としています。靴が何足も置かれていて、いっぱいになっている玄関を見かけますが、風水的にこれはダメ。玄関はその家の窓口であり顔ですから、雑然としていたら印象が悪いですよね。

その他、よくあるのが子どもの自転車やグローブやサッカーボールなどが転がっていたり、車だのなんだのの鍵がたくさん置かれていたり、傘立てに傘がたくさん刺さっていたり……。

私が指導する場合は、まず靴は必要最小限のものしか玄関に出さない。できるだけ収納してもらうようにします。その他のものもできるだけ整理して、すっきりとした玄関にする。これだけで家の空気がガラリと変わります。

続いて、トイレをきれいにすることも、とても重要です。とにかく毎日掃除をして、ピカピカに磨き上げておいてください。トイレがきれいなほど、その家の金運はアップします。

しかも、掃除をするのは一家の大黒柱であるご主人がやると効果てきめんです。風水的には、トイレ掃除をすることの影響は掃除をする当人に最も出るといわれます。したがって、家計の収入の多くを稼ぐ人がトイレを掃除することで金運アップ効果はより大きいものになります。

同じように、会社のトイレ掃除も、業者や社員がやるのではなく、社長がやると会社の収益力は一気にアップします。実際に社長が率先してやることで、社内の雰囲気がよくなり、社員のモチベーションが上がって会社の業績が良くなったという事例があります。

家庭でもオフィスでも、玄関や入口とトイレの二つをきれいにすること。これで、入ってくるものと出ていくものの流れがグッとよくなります。

◆スペースを作ることで自然に運気が入ってくる

あとは、家の中の不用品をできる限り捨てる。タンスの中に、もう着なくなった服や下着などが溢れていませんか？ 1年以上使っていない服は、思い切って捨ててください。靴やバッグなども、結構捨てられないで溜まっている家庭が多いです。

たとえば旅行するときも、お土産などの荷物が増えてくると歩くのが苦しくなってくるでしょう？ 人生や生活も一緒で、ものがどんどん増えてくると徐々にしんどくなってきます。捨てることで身軽になる。すっきりして動きや流れがよくなるということがあります。

ビジネスパーソンなら、職場のパソコンのデータやファイルの整理をお勧めします。よく、デスクトップがフォルダーでいっぱいになっている人がいますね。これも不要なものをゴミ箱に捨て、カテゴリーに分けてさらに大きなフォルダーにまとめてしまいます。すると、すっきりとして気分がいいし、仕事もはかどるはずです。

やはりある程度の空いたスペースがあるからこそ、新しいものがそこに入ってくることができる。古いもので溢れていたら、入ってくるスペースがなくなりますよね。

風水的にいうと、お金の動きというのは流れであり、循環なのです。すべては流れていくことで新しくなり、そこにエネルギーが満ちてきます。ところが古いものを溜め込んでいると、循環がストップし、流れがよどんでしまう。よどんだ流れはやがて腐って悪い気を発するようになります。

両手に荷物をいっぱいに持っていたら、道端にお金が落ちていても拾うことができませんよね。これまで得たものをすべてそのままにして手放そうとしなければ、新しく価値のあるものが目の前に現れても手にする余裕がないということ。

あなたの身の回りは、果たしてどちらの状態でしょうか？ もので溢れていたり、不要なものが目につくようなら、今すぐ整理して、新しいものが入るスペースを作りましょう。

人やもの、情報がたくさん入る家になれば、当然そこから仕事の話になったり、人間関係ができる。それが結局お金につながっていくのです。

教えてくれたのは……大谷修一さん

兵庫県、神戸生まれ。1988年、仕事の関係で北海道に移住。この時、風水の「吉方位」に従って引越しその効果を体感、以後風水の道に進む。現在は結婚、引っ越し、企業相談に携わりながら、「風水と観光」をテーマに北海道内で幅広く活動を展開。2013年よりAll About北海道ガイドとして活動。

取材・文／ビルドゥングス

文＝あるじゃん 編集部