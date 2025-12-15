アル・カーディシーヤは14日、同クラブのトップチームを率いるミチェル監督との契約を解除したことを発表した。

現在62歳のミチェル監督は、これまでに母国スペインでレアル・マドリード・カスティージャ（Bチーム）やヘタフェ等を率いており、国外ではオリンピアコスやマルセイユなども指揮。2023年10月、ロビー・ファウラー前監督の解任を受けて、アル・カーディシーヤの新監督に任命されると、就任1年目に1部昇格を達成。2年目となる昨シーズンは、ガボン代表FWピエール・エメリク・オーバメヤン（現：マルセイユ）、元スペイン代表DFナチョ・フェルナンデス、元ベルギー代表GKクーン・カステールス、ウルグアイ代表MFナイタン・ナンデスらを擁するチームを浮上へ導き、サウジ・プロフェッショナルリーグ（SPL）で4位に入っただけでなく、キングス・カップ（国王杯）では決勝進出を果たしていた。

さらなる躍進が期待された今シーズンは、オーバメヤンが退団したものの、アタランタからイタリア代表FWマテオ・レテギを獲得した。SPL第9節終了時点では5勝2分2敗を記録し、現在は4位につけている。首位を走るアル・ナスルとは勝ち点差が「10」離れているが、昨季よりも好調な序盤戦を過ごしていた。

一方で、SPL開幕前に行われたサウジ・スーパーカップの準決勝ではアル・アハリ・サウジに1－5と大敗を喫し、リベンジを期したキングス・カップでも準々決勝でアル・アハリ・サウジにPK戦の末に敗北。これらの成績が考慮され、シーズン途中のこのタイミングで、2027年夏まで残っていた契約を解除するに至った。

アル・カーディシーヤはクラブを通して、契約解除に至った背景を説明すると同時に、ミチェル監督への感謝を表明した。

「今回の決定は、クラブの経営陣と取締役会が主導する計画に従ったものです。同計画は、クラブの長期的な野心を実現するため、より広範な戦略目標に沿って、継続的に、そして確実に進歩することに重きが置かれたプロセスです」

「アル・カーディシーヤの取締役会は、この機会を借りて、ミチェル氏と彼のコーチングスタッフに対して感謝の意を表したいと思います。彼らがクラブに在籍した期間、彼らが見せたプロ意識、クラブへの献身、貢献は一流のものでした」

「ミチェルはこれからもアル・カーディシーヤ・ファミリーの一員です。クラブ関係者全員にとって、SPLへの昇格と国王杯決勝進出の喜びは、忘れられない思い出となるでしょう。クラブは彼のキャリアの新たな章における成功を心よりお祈り申し上げます」

「クラブは現在、トップチームの新監督の任命と円滑な移行に向けて迅速に取り組んでいます。詳細は近日中にお知らせいたします」

