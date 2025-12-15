大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手をフリーエージェント（FA）で獲得したが、まだ補強は続くかもしれない。その中で、先発ローテーションを担うタイラー・グラスノー投手がトレード要員となる可能性が浮上した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のライアン・フィリップス記者が言及した。

グラスノーはエース級の球威を誇るが、10年間のMLBキャリアで100イニング以上を投げたシーズンはわずか1度のみだ。

さらに、グラスノーが2028年のオプションを行使した場合、今後3シーズンで最低8160万ドル（約126.5億円）が残る。グラスノーが大幅に健康状態を改善しない限り、2028年の3000万ドル（46.5億円）のオプションを行使する球団はまずないだろう。

ドジャースはグラスノーを放出すれば補強ポイントである外野手や、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手を獲得できる可能性がある。

すでにドジャースは大谷翔平選手ら豪華な先発陣がおり、フィリップス氏は「現時点ではドジャースの動きはまだ終わっていない。彼らが大きな動きを見せ、グラスノーがトレードの放出要員となっても驚くに値しない」と言及した。

