オフシーズンに入り約1か月が経ち、少しずつ大物FA選手の契約がまとまり始めている。現代野球では、様々なデータが用いられ、選手の評価に繋がる。特に防御率は、投手の指標を表す上で欠かせない指標とされているが、実際どのような信頼性があるだろうか。そこで今回は、現在のメジャーリーグにおける「防御率」について検証した。（文:Eli）

防御率4点台でも高額契約？

[caption id="attachment_242838" align="aligncenter" width="530"] ディラン・シース（写真：Getty Images）[/caption]

ここまでFA契約を結んだ投手の中で最も契約総額が大きかったのは、先発投手のディラン・シース（トロント・ブルージェイズ）と救援のデビン・ウィリアムス（ニューヨーク・メッツ）の2人だが、どちらも今季の防御率は4点台後半だった。

また、同じく防御率4点台後半だった救援投手ライアン・ヘルズリー（ボルチモア・オリオールズ）も2年2,800万ドルという高額契約を手にしている。

伝統的な成績指標――勝利／ホールド／セーブ、イニング数、防御率――の観点だけで見れば、これらの投手が大型契約を勝ち取ることは考えづらい。

極端に言えば、チームを放出されてもおかしくない数字にすら見える。しかし実際には、球団は彼らに思い切った投資を行った。

世界で最も高度な知性が集まるとされるフロントオフィスは、一体どんな点を評価し、彼らに「賭ける」決断をしたのだろうか。

まず前提として、勝利・ホールド・セーブ数や防御率といった伝統的指標は、投手の「真の能力」の測定や、その先にある「将来性」を予測するうえで目安にしかならない。

その理由は、投手がコントロールできない要素が多すぎるからだ。たとえば勝利数は打線の援護や試合展開に強く左右される。

古くから「勝てない投手はダメ」と言われるが、完全に自分のコントロール外にある事象に対してどのように責任を取ればよいのか。

防御率にしても、すべての打者を三振に抑えられる超人的な投手ならいざ知らず、アウトの多くはインプレーで記録され、守備力に依存する部分が大きい。

さらに、打者の走力による内野安打、進塁の度合い、シングル・二塁打・三塁打といったヒットの種類や並び順によっても失点は大きく変動する。

これら複雑で様々な要素が詰まった事象をすべて「失点」として一括処理してしまう防御率は、よく考えればかなり乱暴な指標である。

また、選手自身が制御不能な要因によって能力を評価されてしまうのは酷ともいえる。たとえば、地方で小さな八百屋を営む人が、世界的な不況によって売り上げが落ちてしまったからといって、それだけで「無能な経営者」と断じるようなものだ。

この理由からチームは勝利数や防御率を選手評価に使うことは無い。それどころか、資金やプロスペクトなどの貴重な資源をそのような全く信頼できない指標に基づいて配分することは大きな損失となる。

台頭してきた指標とは…？

セイバーメトリクスの世界では投手の制御できない要素を切り離し、投手の「真の能力」を測定するための指標が多く開発された。

シンプルなものではK%、BB%、K-BB%。また様々な要素から防御率を推定する指標もある。三振、四球、ホームランから推定するFIP。FIPに気候や球場形状に影響されるホームラン/フライ率調整をかけたxFIP。FIPの要素にインプレーとなった打球の種類を足したSIERA。

2015年に全球場Statcastが導入されてからは打球初速/角度から推定するxERAも登場した。Pitcher ListのDan Richardが2015-2019のデータを調べたところによると、次年の防御率を推定するにあたり最も強力だったのはK-BB%、次にSIERA、xFIP、xERA、FIPと続き、防御率は最下位であった。しかもSIERAは防御率の3倍強力であった。

この点から前述したシースとウィリアムスを見てみる。

確かに防御率を見れば彼らに大金を払うのはとんでもないという話になるが、各種防御率推定指標やK-BB%、Stuff+を見ればシースなら今季CY賞投票3位に入ったハンター・ブラウン、ウィリアムスは防御率1.67の成績を残したアブナー・ウリベと遜色ない成績を残していることが分かる。

ブラウン、ウリベと契約しているものだ、と考えればシース、ウィリアムスの結んだ契約規模も納得がいくのではないだろうか。

MLB球団が投手評価で“本当に見ているもの”

[caption id="attachment_242839" align="aligncenter" width="530"] 山本由伸（写真：Getty Images）[/caption]

現在ではわざわざフィールドに立たなくても、球速を見たり、物理的指標から球種の効用を測定するStuff+などを使ったりすることで、投手がどのような成績を残すか目星をつけることができる。

トラッキング機器さえあれば測定可能、かつサンプルが小さくても意味を持つため、高校、大学時代にプレータイムが確保できなかった選手の発掘や『Driveline』、『Tread Athletic』などのトレーニング施設で練習した選手が成果を分かりやすくチーム側に提示する際に大いに役に立つ。

もちろん球が速ければ投手として優秀とストレートに成り立つわけではないため、はずれは多いが、当たれば儲けものだ。

できるだけ多く、かつ効率よく勝つためには、他球団よりも優秀な選手を「より安く」獲得する必要がある。そのためMLBの各球団は、大規模なアナリティクス部門を抱え、野球そのものを日々「研究」している。

近年の「球種の流行」は、その成果を端的に示す好例だ。ドジャースは2020〜2022年頃、当時ほぼ実績のなかったエヴァン・フィリップスやイエンシー・アルモンテにスイーパーを習得させ、極めて低コストでトップクラスのリリーバーへと育て上げた。

今季ワールドシリーズに進出したドジャースやブルージェイズを見ても、山本由伸、大谷翔平、ケビン・ゴースマン、トレイ・イエサベージなど、多くの投手がスプリットを武器としており、球種選択が勝敗に直結していることが分かる。

もっとも、球団ごとに描く「思想」は一様ではない。ドジャースのファームシステムでは、高速フォーシームとジャイロスライダーの組み合わせを軸にした先発投手が多い一方、レッドソックスは打たれやすい速球系を抑え、変化球の使用割合を大幅に高めるアプローチを取っている。

アナリティクスは単なる流行の追随ではなく、各球団の戦略哲学を形作る中核となっているのだ。

