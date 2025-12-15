10月に2025年度のドラフト会議が行われ、各球団新入団選手発表会などで新人選手たちの背番号を発表している。

セ・リーグの新入団選手の背番号を見ていくと、阪神のドラフト1位・立石正広（創価大）が『9』、DeNAの同1位・小田康一郎（青山学院大）が『3』、ヤクルトの同1位・松下歩叶（法政大）は球団OBの宮本慎也さんが背負っていた『6』を着ける。

投手では中日の同1位・中西聖輝（青山学院大）は、川上憲伸さん、今季はナショナルズでプレーした小笠原慎之介が背負った『11』を着ける。

新入団選手の背番号は以下の通り。

▼ 阪神

＜支配下＞

1位 9 立石 正広（創価大・内）

2位 25 谷端 将伍（日本大・内）

3位 34 岡城 快生（筑波大・外）

4位 44 早瀬 朔（神村学園高・投）

5位 55 能登 嵩都（オイシックス・投）

＜育成＞

1位 127 神宮 僚介（東京農業大学北海道オホーツク・投）

2位 129 山﨑 照英（兵庫ブレイバーズ・外）

▼ DeNA

＜支配下＞

1位 3 小田 康一郎（青山学院大・内）

2位 15 島田 舜也（東洋大・投）

3位 34 宮下 朝陽（東洋大・内）

4位 47 片山 皓心（Honda・投）

5位 48 成瀬 脩人（NTT西日本・内）

＜育成＞

1位 131 清水 詩太（京都国際高・内）

▼ 巨人

＜支配下＞

1位 21 竹丸 和幸（鷺宮製作所・投）

2位 30 田和 廉（早稲田大・投）

3位 36 山城 京平（亜細亜大・投）

4位 39 皆川 岳飛（中央大・外）

5位 33 小濱 佑斗（沖縄電力・内）

6位 99 藤井 健翔（浦和学院高・内）

＜育成＞

1位 011 冨重 英二郎（神奈川フューチャードリームス・投）

2位 012 林 燦（立正大・投）

3位 006 松井 蓮太朗（豊橋中央高・捕）

4位 047 河野 優作（愛知学院大・投）

5位 003 知念 大成（オイシックス・外）

▼ 中日

＜支配下＞

1位 11 中西 聖輝（青山学院大・投）

2位 16 櫻井 頼之介（東北福祉大・投）

3位 52 篠崎 国忠（徳島インディゴソックス・投）

4位 67 能戸 輝夢（明秀日立高・外）

5位 56 新保 茉良（東北福祉大・内）

6位 57 花田 旭（東洋大学・外）

＜育成＞

1位 201 牧野 憲伸（オイシックス・投）

2位 216 石川 大峨（掛川西高・内）

3位 217 三上 愛介（愛媛マンダリンパイレーツ・外）

▼ 広島

＜支配下＞

1位 51 平川 蓮（仙台大・外）

2位 11 齊藤 汰直（亜細亜大・投）

3位 0 勝田 成（近畿大・内）

4位 35 工藤 泰己（北海学園大・投）

5位 38 赤木 晴哉（佛教大学・投）

6位 54 西川 篤夢（神村学園伊賀高・内）

7位 46 高木 快大（中京大・投）

＜育成＞

1位 124 小林 結太 （城西大学・捕）

2位 125 岸本 大希（徳島インディゴソックス・内）

▼ ヤクルト

＜支配下＞

1位 6 松下 歩叶（法政大・内）

2位 39 松川 玲央（城西大・内）

3位 33 山崎 太陽（創価大・投）

4位 43 増居 翔太（トヨタ自動車・投）

5位 49 鈴木 蓮吾（東海大甲府高・投）

6位 38 石井 巧（NTT東日本・内）

7位 61 飯田 琉斗（ENEOS・投）

＜育成＞

1位 015 小宮 悠瞳 （川崎総合科学高・投）