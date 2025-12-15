元プロ野球選手の西田明央氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で11月26日に公開された動画に出演。ヤクルトの山田哲人について語った。

山田哲人は「天才」「憧れ」

天才だと思った選手を聞かれ、西田氏は「たくさんいらっしゃるんですけど……山田哲人ですかね」と回答し、「杉村コーチとティーバッティングに取り組んで、技術も身につけたと思うんですけど、そんなに大きくない体から生み出される瞬発力とパワーが本当にすごくて」と自身の印象を説明。

また、「ヤクルトの並木選手や塩見選手といった足がSクラスと言われる足が速い選手にも負けないくらいのスピードを今でも出せるんですね」と続けつつ、「ただやっぱり最近はケガが重なったりして、本人も無自覚のままセーブしてしまってるところがあると思うんですけど」と推察した。

さらに、西田氏は「入団したときから、なんでこの体で飛ばせるんだろう? と。聞いても本人もあんまり分かってないみたいで」「シーズン中、昔はトレーニングしてるところを見たことがなかったので」と明かしながら、「天才だな、うらやましいなと思いました。同学年でしたけど、憧れですよね」としみじみと語っていた。