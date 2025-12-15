元プロ野球選手の西田明央氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で11月26日に公開された動画に出演。ヤクルトの山田哲人について語った。
山田哲人は「天才」「憧れ」
天才だと思った選手を聞かれ、西田氏は「たくさんいらっしゃるんですけど……山田哲人ですかね」と回答し、「杉村コーチとティーバッティングに取り組んで、技術も身につけたと思うんですけど、そんなに大きくない体から生み出される瞬発力とパワーが本当にすごくて」と自身の印象を説明。
また、「ヤクルトの並木選手や塩見選手といった足がSクラスと言われる足が速い選手にも負けないくらいのスピードを今でも出せるんですね」と続けつつ、「ただやっぱり最近はケガが重なったりして、本人も無自覚のままセーブしてしまってるところがあると思うんですけど」と推察した。
さらに、西田氏は「入団したときから、なんでこの体で飛ばせるんだろう? と。聞いても本人もあんまり分かってないみたいで」「シーズン中、昔はトレーニングしてるところを見たことがなかったので」と明かしながら、「天才だな、うらやましいなと思いました。同学年でしたけど、憧れですよね」としみじみと語っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週木曜22:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。