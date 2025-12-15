日々の生活のちょっとした習慣を見直すだけで、金運がアップするってご存じですか？ 今回は、金運がアップする習慣とはどのようなものなのか、紹介します。簡単にできることばかりですので、やってみてくださいね。

◆お財布に余計なモノを入れない

お財布の色や形、ブランドにこだわる人は多いのですが、金運アップのために何よりも大切なことは、お財布に余計なモノを入れないということです。具体的には、領収書や、めったに使わない会員カードなどです。

領収書は、その日のうちにお財布から出して、家計簿などに記録をしておくようにしてください。会員カードの類は、財布とは別にカードホルダーに入れて持ち歩くのがおすすめです。最近では、カード入れが充実したお財布が人気ですが、実際に使うカードのみ、入れるようにしてください。

また、お財布が擦れている、汚れているのもNG。お財布は3年をめどに交換するのがベストといわれていますが、3年経たなくても変えた方がよいと思うなら、変えてください。

お財布は、常にキレイにスッキリとしておきましょう。

◆家の掃除をする

家が散らかっていると、運気そのものが落ちてしまいます。もちろん、金運も落ちてしまいます。そのような事態に陥らないためにも、お掃除をしましょう。

特に、水回りを中心にお掃除するとよいですね。

また、運の入り口である玄関のお掃除も重要です。掃き掃除＆拭き掃除でピカピカに仕上げましょう。

玄関に人数分以上の靴を出している家庭は少なくないのですが、基本、玄関に出してよいのは、一人一足のみです。できるだけ下駄箱に収納しておくようにしてください。もし、入りきれないようなら、思い切って処分をしてしまいましょう。

◆お金がないと言わない

よく、「お金がない」「自分は貧乏だ」「お金はどうでもいい」などと、口にしている人を見かけます。しかしこのような言葉を、お金に愛されたいと思っている人が使うのはNGです。

言葉には「言霊」があります。口にした通りの未来を呼び込んでしまいますよ。

日本人は昔から、お金に関してネガティブに捉える人もいますが、ネガティブワードはNG。これからは、「お金があって幸せだ」「ありがたい」など、ポジティブな言葉を使って、金運を引き寄せていきましょう。

いずれも簡単にできることばかりです。今日からさっそく、始めてください。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

