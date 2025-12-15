埼玉西武ライオンズの古賀輝希は15日、ジャパンウィンターリーグのブレイズvsオリオンズ戦に、オリオンズの「2番・三塁」として先発出場。2回の第2打席で2点本塁打を放った。



オリオンズが1－3とブレイズにリードを許して迎えた2回表。3－3の同点に追いつき、なおも2死三塁の場面で、打席には第1打席で中安打を放っている古賀が入った。



カウント2－1からの甘く入ったボールを逃さなかった。捉えた打球は痛烈な勢いで右翼席に飛び込んでいく。古賀が圧巻のパワーを見せつける勝ち越しの2点本塁打を叩き込み、今度はオリオンズが5－3とリードを奪った。



古賀は、2024年ドラフト7位で千曲川硬式野球クラブから西武に入団。長打力を売りにする左打ちの内野手で、クラブチーム選手へのドラフト指名で話題となった。



プロ1年目の今季は一軍出場機会がなく、二軍では16試合に出場。打率.159、1本塁打、3打点とプロの壁に跳ね返された。



シーズン終了後の11月19日、新たに育成選手として西武と再契約を結んだ古賀は、途中派遣されたジャパンウィンターリーグで、背番号を2桁に戻すための戦いに挑んでいる。



古賀に求められているのは、何といっても長打を活かした打撃だろう。来季は同じ左打ちの強打者・小島大河（明治大）がドラフト1位で入団するが、生き残りをかけてアピールを続けたい。











【動画】捉えた飛距離は流石、古賀輝希の本塁打がこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより



「背番号を二桁に戻すために」



西武・古賀輝希

支配下復帰へ向けた勝ち越し弾



【関連記事】【了】