大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ユーティリティ選手のキケ・ヘルナンデス内野手がフリーエージェント（FA）になっている。日本時間15日時点でまだ動きはないが、球団側は再契約に含みを持たせているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏はウィンターミーティング中、キケをもう1年引き留める可能性について語った」としつつ、「彼に対して扉を閉ざすことは決してない。守備のユーティリティ性というフィールド上での価値もそうだし、クラブハウスでの存在感も大きい。彼自身が何が最善かを判断する必要はあるが、どうなるかは今後次第だ」という同氏のコメントを紹介。

[sp_ad]

続けて、「キケはポストシーズン全17試合に出場し、打率.250、1本塁打、7打点、出塁率.290、長打率.359を記録した。ベテランとしてクラブハウス内でも大きな価値をもたらし、162試合に及ぶ長いシーズンの中でチームの雰囲気を和らげる存在でもある。ポストシーズンで結果を出し続けられる限り、ドジャースのロースターに居場所がある選手だ」と記している。

ファンやメディアの間では再契約が濃厚とみられているキケだが、果たして見込み通りの展開になるのだろうか。

【関連記事】

【了】