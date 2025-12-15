リヴァプールOBの元イングランド代表DFジェイミー・キャラガー氏が、アストン・ヴィラを率いるウナイ・エメリ監督を絶賛した。14日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

プレミアリーグ第16節が14日に行われ、アストン・ヴィラはウェストハムと対戦。試合開始30秒で先制点を許す展開となったが、9分にオウンゴールで同点に追いつくと、24分には再び勝ち越しを許したものの、50分と79分にモーガン・ロジャーズが得点を決めて、3－2で逆転勝利を収めた。

これで公式戦9連勝となったアストン・ヴィラは、リーグ戦でも6連勝を飾っており、データサイト『OPTA』によると、同クラブは直近のプレミアリーグ11試合で10勝（1敗）を収め、6連勝というのはクラブ最長のプレミアリーグでの連勝記録であることが伝えられている。

この好記録によってアストン・ヴィラはプレミアリーグでは首位アーセナルと勝ち点「3」差の3位につけていることから、1992－93シーズンに設立されたプレミアリーグでは初の優勝にも期待の声が上がっているなか、キャラガー氏はその可能性について言及しながら、エメリ監督の手腕に賛辞を送った。

「彼らはチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて絶好の位置につけているけど、アーセナルやマンチェスター・シティと互角の争いを長く続けることができれば、優勝を狙える可能性が見えてくるだろう」

「彼らが本当に優勝するとは思わないけど、これは彼らにどれだけ優れた監督がいるかを示しているものだ。プレミアリーグでウナイ・エメリよりも優れた監督は（マンチェスター・シティの）ペップ・グアルディオラだけだ」

【ハイライト動画】逆転勝利のアストン・ヴィラがリーグ戦6連勝！