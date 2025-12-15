ヤクルトは15日、ナッシュ・ウォルターズ投手の獲得を発表した。背番号は『58』に決定。

ウォルターズは球団を通じて「来シーズン、再び日本に戻りスワローズでプレーできることを大変嬉しく思っております。選手やスタッフの皆様とお会いできること、そして東京での生活を楽しみにしております。これは素晴らしい機会であり、可能な限り多くの試合に勝利できるよう、スワローズのために日々努力を重ねてまいります」とコメント。

ウォルターズは中日でプレーした今季、3試合・5回を投げて、防御率0.00だった。